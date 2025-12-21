我是廣告 請繼續往下閱讀

▲羽球金牌王齊麟與妻子陳詩媛（十元），今晚（21）日在台北萬豪酒店舉辦婚宴，原先傳出昔日「金牌搭檔」、預計擔任證婚人李洋因身體不適，不確定會出席。但最終李洋在晚間6點20分左右仍抵達會場，參與好友人生大事。（圖／記者記者吳翊緁攝）

▲王齊麟和前中職啦啦隊陳詩媛甜蜜大婚，包括林郁婷等奧運國手都有來參加。（圖／記者吳翊緁）

▲王齊麟和前中職啦啦隊陳詩媛甜蜜大婚，包括王冠閎等奧運國手都有來參加。（圖／記者吳翊緁）

▲羽球金牌王齊麟與妻子陳詩媛（十元）今晚（21）日在台北萬豪酒店舉辦婚宴。（圖／記者吳翊緁攝）

▲羽球金牌王齊麟與妻子陳詩媛（十元）今晚（21）日在台北萬豪酒店舉辦婚宴。

▲羽球金牌王齊麟與妻子陳詩媛（十元）今晚（21）日在台北萬豪酒店舉辦婚宴。

羽球金牌王齊麟與妻子陳詩媛（十元）今晚（21）日在台北萬豪酒店舉辦婚宴，原先傳出昔日「金牌搭檔」、預計擔任證婚人李洋因身體不適，不確定會出席。但最終李洋在晚間6點20分左右仍抵達會場，參與好友人生大事。王齊麟和前中職啦啦隊陳詩媛甜蜜大婚，今天多位娛樂圈和體育界的名人都到達，包括林郁婷、王冠閎、羅嘉翎等奧運國手，以及王齊麟現任搭檔邱相榤等羽球選手都有來參加；另外樂天桃猿球員林承飛和梁家榮也現身祝賀。至於藝人則有：徐乃麟、曾國城、六月、李易、聶雲、戴愛玲、品冠、謝承均、莁以萱、林穎樂等人都將現身祝福。李洋和王齊麟昔日在東京奧運和巴黎奧運作為「麟洋配」搭檔出賽，拿下兩面金牌，東京周期擊敗李俊慧／劉雨辰，而巴黎週期則戰勝了王昶／梁偉鏗，完成史上絕無僅有的「奧運羽球雙金」偉業。在巴黎奧運奪冠後，王齊麟改和邱相榤搭檔，李洋則選擇退役，並且從政。今年獲得重用，成為中華民國運動部史上第一位部長。▲羽球金牌王齊麟與妻子陳詩媛（十元）今晚（21）日在台北萬豪酒店舉辦婚宴，樂天桃猿球員林承飛也現身祝賀。（圖／記者吳翊緁攝）