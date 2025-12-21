我是廣告 請繼續往下閱讀

世界羽球球后安洗瑩稍早於世界羽聯（BWF）年終總決賽女單決賽上，以21：13、18：21、21：10，總局數2：1擊敗世界排名第2的中國女將王祉怡，不僅是他生涯第2度於年終大賽上封后，也讓她收下本季第11座冠軍，追平日本名將桃田賢斗單季最多單打冠軍紀錄，也是史上第一位女子球員達成此成就。年僅23歲的安洗瑩成名甚早，自2017年、以15歲之姿入選韓國國家隊，成為韓國史上首位以初中生身份透過選拔賽入選的羽球選手後，就一路展開其開外掛般的職業生涯。安洗瑩過去單季最多巡迴賽冠軍紀錄在2023年，該年她在拿到2023年日本公開賽冠軍後，首登世界第一寶座，去年則拿到巴黎奧運女單金牌，幫韓國拿到睽違28年來的首個羽球項目金牌。今年安洗瑩則更威猛，在年終賽開打以前，就拿到10座冠軍，距離日本名將桃田賢斗的單季11冠世界紀錄，僅剩下最後一步。安洗瑩本次年終賽一路過關斬將，四強戰直落2擊敗山口茜，展現絕佳狀態，本場面對年長2歲的中國女將王祉怡，首局雖一度處於落後局面，但後續連拿7分超前，最終21：13收下首局。第二盤王祉怡調整打法，靠著更確實地網前攻勢以21：18追平局數，但最後一局安洗瑩招牌的防守再度回穩，儘管腿部出現不適，一度喊出暫停，最終仍以21：10大勝對手，以總局數2：1，笑納本季第11座冠軍。