▲《阿凡達》系列在全球大狂賣，主角們光是分紅都賺進大筆財富。（圖／二十世紀影業提供）

▲《阿凡達》系列導演詹姆斯卡麥隆（如圖）否認當初敲定麥特戴蒙演男主角，表示他可以不用再懊悔推掉大把財富，因為本來就八字沒一撇。（圖／美聯社／達志影像）

《阿凡達：火與燼》全球上映毫無意外都拿下票房冠軍，導演詹姆斯卡麥隆可望再度贏得賣座勝利。幾年前麥特戴蒙曾在訪問中透露很後悔推掉主演第一集的機會，因為劇組開出10％分紅的條件，使他跟2.5億美元（約合台幣78億）說拜拜。但近日詹姆斯表明麥特誤會了，解釋道：「我沒給他看過劇本吧？其實只是先問問他有沒有檔期而已，根本還沒敲定他主演啊。」搞了半天，原來是麥特戴蒙會錯意。詹姆斯卡麥隆稱當年麥特戴蒙確實有親自來跟他表示遺憾，而且搶在經紀公司回覆他之前，讓他覺麥特還是很夠意思，對這點很欣賞，也認為要是有合適的機會，還是可以找麥特合作。但《阿凡達》那一次真的不是麥特講的那種情況，還沒有聊得太深入、八字都沒一撇。當年《阿凡達》在全球各地賣破票房紀錄，累積數字達27億多美元，各方認定詹姆斯卡麥隆就算只拿到10％分紅，都可以累積一大筆驚人的財富，麥特戴蒙就自嘲：「恐怕是史上推掉最高片酬的紀錄吧？有聽過誰把這麼一大筆錢拒於門外？」他那時已經先簽了合約，要拍完《神鬼認證》3部曲，真的沒辦法再接演《阿凡達》。不過就詹姆斯卡麥隆最新說法，他只是詢問了一下麥特戴蒙的檔期，連角色、劇本都沒跟多聊，就是來確認是不是有檔期而已，絕對不代表他已經被選中演男主角。他打趣表示：「我來讓麥特解套，你現在不用再那麼耿耿於懷了，因為根本還沒敲定你，你沒有錯過什麼。」對於這個殘酷的事實，麥特戴蒙至今還沒有任何回應，但最起碼詹姆斯卡麥隆沒有排除以後和他合作的可能，沒有因為這點記憶上的衝突就撕破臉，已經算是不錯的結果。