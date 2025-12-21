我是廣告 請繼續往下閱讀

▲楊丞琳（如圖）見面會除了聽歌、吃湯圓，還有傾聽粉絲心聲的小紙條活動。（圖／樹與天空提供）

歌手楊丞琳今（21）日冬至在台舉辦見面會，和粉絲團圓。她以一身勁裝現身台北三創CLAPPER STUDIO，看來氣色紅潤、狀態極佳，不過她4個月前才剛經歷一場預防性手術。她表示，長期處於高壓和快節奏生活，術後調養期間曾因身體不適還勉強回應公事，壓力大到幾度崩潰大哭，首度向粉絲認了：「曾有撐不住的時候。」這次調養讓她學會傾聽身體的聲音，領悟到當負荷不了時，必須以自己為優先。選在象徵團圓意義的冬至舉辦見面會，楊丞琳一出場就高喊：「好久不見，你們都好嗎？」她將粉絲比喻為歌曲〈匿名的好友〉般的存在。話才剛說完，她就發現台下有歌迷激動落淚，讓她趕緊喊話：「請歌迷不要先哭，自認老了，看到人家哭我也會哭。」她向粉絲解釋，之所以隔了這麼久才見面，是因為希望能帶著新作品與新巡演的消息回來，「讓你們知道，我沒有偏心，你們永遠在我心中。」為了回饋台粉，她更安排了演唱會等級的少部分歌曲首唱，還有遊戲環節，和粉絲玩在一起。到了粉絲小紙條告白時間時，楊丞琳抽中一位罹癌粉絲的紙條，該名粉絲透露，每次開刀都會聽楊丞琳的歌，上次手術聽的是〈青春住了誰〉，當時甚至以為自己醒不來，「我推出來的時候，印象很深刻，因為我的腦袋有妳。」這名粉絲表示，過兩天又要開刀，不確定身體還能撐多久，不知道還有沒有機會再見到偶像。楊丞琳眼眶泛紅，激動回應：「我覺得你比我勇敢。加油，手術一定會順利。」她當場決定更改歌單，將原本要唱的〈匿名的好友〉換成粉絲開刀時聽的〈青春住了誰〉，全場粉絲也溫馨大合唱，將祝福送給這位生命鬥士。歷經手術後的楊丞琳，對於人生有了新的體悟。她表示：「我是真的挺好的，我有很好的家人、伴侶跟朋友，還有一直愛著我的你們。」她期許自己能繼續當大家的榜樣，因為珍惜當下比什麼都重要。為了讓氣氛重回歡樂，楊丞琳話鋒一轉，將驚喜探班的舞者全Cue上台，臨時加碼跳了一段新歌〈Yes，but〉，讓歌迷又哭又笑，度過一個難忘的冬至午後。