印度20日清晨發生一起火車事故，一列高速靠運列車與一群大象相撞，造成7頭大象死亡、1頭小象受傷。

美聯社BBC報導，印度東北部阿薩姆邦，20日凌晨一列載有650乘客，從米佐拉姆邦（Mizoram）塞朗區（Sairang）開往首都新德里的高速客運列車，在阿薩姆邦首府古瓦哈提東南方約125公里的一片森林區域，與象群發生衝撞事故。

印度鐵路發言人夏爾馬（Kapinjal Kishore Sharma）表示，火車司機發現約100頭大象，已有使用緊急煞車，但火車仍撞到一些動物，撞擊後引擎和5節車廂脫落，沒有人員傷亡。

撞擊事故造成7頭大象死亡、1頭小象受傷，獸醫對死去的大象進行了屍檢，並於當天晚些時候被埋葬。

阿薩姆邦是印度大象數量最多的邦之一，該邦記錄在案的大象數量接近6000頭，鐵路沿線也經常有大象出沒，但印度鐵路公司在聲明中表示，事故地點並非指定的象群通道。

▲印度阿薩姆邦20日發生火車與象群相撞的意外事故，造成7頭大象死亡。（圖／美聯社／達志影像）
