根據韓聯社報導，韓國兩大記憶體廠，三星和SK海力士，正加速提高記憶體生產與擴產進度。市調機構Omdia預估，全球DRAM市場規模在2026年前可望擴大至1700億美元，相較2024年的1000億美元明顯成長。三星近期逐步拉高國內DRAM與NAND快閃記憶體產線稼動率，同時擴大高頻寬記憶體（HBM）等高階產品的產量配置。為強化先進記憶體供應能力，三星並在11月決定讓平澤五廠恢復施工，規劃在2028年啟動量產，作為中長期擴充先進記憶體產能的重要布局。SK海力士則把重心放在新廠投產與園區建置。報導提到，SK海力士位於清州的新M15X廠正準備進入投產階段，定位聚焦DRAM與其他AI導向的記憶體產品。業界高層並透露，SK海力士正力拚把位於龍仁半導體園區內的首座晶圓廠提前在原先規劃的2027年前完成，相當於六座M15X晶圓廠，顯示其對未來數年AI需求增長的供應準備正明顯加速。