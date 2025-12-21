我是廣告 請繼續往下閱讀

台北捷運台北車站及中山站、誠品南西店外19日晚間發生無差別隨機砍人攻擊事件，包含嫌犯張文在內共4人死亡，震驚社會。而案發後，台北市警局會同警政署刑事局成立專案小組，報請台北地檢署指揮偵辦，追查張文真正犯罪動機。對此，法醫高大成今（21）日指出，張文失業1年卻花費數萬元購買煙霧彈，疑點重重，一旦查清金流，整起案件將能明朗。由於張文行兇前先縱火燒毀租屋處，高大成認為他這麼做是為了湮滅證據。而且張文犯案前預先到誠品頂樓場勘，疑似計劃跳到原先堆滿紙箱的地方，跳樓前還先卸下裝備，減輕重量，高大成認為此舉表示企圖逃脫的可能性占八成，畏罪自殺的可能僅佔二成。高大成指出，要明確得知是逃脫跳樓還是畏罪自殺，需要相驗確定是頭破還是腳斷。一般死意已決的人跳樓呈現頭下腳上；如果是為了逃脫，則會腳先著地，腳骨也會因此斷裂。至於犯案動機和張文生前是否有毒癮？高大成認為，一旦查出金流，張文的殺人動機就會自動浮現。另外，人一旦吸毒過久，會產生被害妄想症，一直覺得有人要害他，這種反社會人格也會認為大家都對不起他，解剖就可驗出是否體內有毒品殘留。