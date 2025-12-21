我是廣告 請繼續往下閱讀

▲謝金燕發長文回憶34年前的車禍。（圖／JeannieHsieh謝金燕___bbb FB）

藝人謝金燕現年50歲依然可以勁歌熱舞，實力一點都不輸年輕新人。但其實她曾在17歲時發生過嚴重車禍，導致她脊椎移位、多處骨頭斷裂等，醫生甚至評估她要終生坐輪椅。不料在2年後，她就閃電回歸演藝圈，展現超強意志力，讓大家都非常佩服。而今（21）日，也就是車禍滿34年的日子，謝金燕感慨發文，坦承雖然至今依然有後遺症，還隨著年紀增長後更加明顯，但她也感謝宇宙給的第二次機會，「能活著已是萬幸」。謝金燕在今日發文回憶34年前的嚴重車禍，表示不是想要一直記得，而是後遺症不斷黏著自己，「全身的後遺症不會更好，只求不要更糟，能活著已是萬幸」，謝金燕也坦承痛症隨著年紀增長越發明顯，「每每都在提醒著我，莫要辜負這宇宙給我的第二次機會」。謝金燕認為自己的重生，是代表要更用力的活著、活成自己想要的樣子，「很多問題不必說明、很多苦也不必解釋，重生之日所賦予我的意義，我該如何更用力的活著、該如何更用力的活成自己想要的樣子」。最後謝金燕祝福大家：「無病、無痛、無災！」還在貼文中寫下：「終生美麗！」展現不變的自信。謝金燕的貼文，也引發許多粉絲的心疼，「帶著痛也沒有放棄生活，這件事本身就很了不起了」、「有第二次機會真的要好好把握珍惜～共勉之～」、「是蛻變了～會更幸福的」、「祝福姐姐身體越來越健康」，紛紛為謝金燕獻上祝福。謝金燕在1991年12月21日時，與姊姊謝青燕及友人出遊時發生嚴重車禍，導致她脊椎移位、多處骨頭斷裂、肺積水、腦震盪、大腿灼傷等，而駕駛友人當場身亡，謝金燕姊姊則全身近七成灼傷。其中，謝金燕甚至被醫生評估需坐輪椅度日，不過她憑著堅強意志力與長期復健，在1993年就克服傷勢重返演藝圈，並在之後以〈嗶嗶嗶〉、〈姐姐〉等台語電音音樂，再度登上事業高峰。