在歷經傷痛之後，總會有溫暖的力量幫助社會重新振作！12月19日台北車站、捷運中山站發生了張文隨機攻擊事件，釀成3死悲劇。受到影響的誠品南西店於今（21）日恢復營業，而位於館內的連鎖火鍋店「雞湯大叔」更宣布，將捐出12月21日的單日所得給受害家屬，公告內容曝光後，被大眾盛讚為公關典範。
誠品南西火鍋店重啟營業！單日所得通通捐了
位於中山站附近的誠品生活南西，在12月19日成為犯人張文行兇的第三站，犯嫌最終於該棟5樓墜樓身亡。受此影響，誠品南西於12月20日停業一天，直到今（21）日才恢復營業。
其中，位於3樓的「雞湯大叔」店員，在事件發生當下鎮定協助用餐民眾疏散，機警反應獲得各界讚賞。今（21）日稍早該品牌更宣布，南西店恢復營業首日的營業額，將「不扣除成本」全數捐贈給受害者家屬。
此外，針對案發當天未結帳的顧客，所有消費款項全由店家吸收；而今（21）日到南西店用餐的每位客人，店家也招待一份布朗尼。希望能趕在「冬至」這天，讓這個世界依舊感受得到溫暖。
完整公告曝光後，引發大批網友盛讚：「這才是真正的行銷，UG真的要學學」、「明明你們也是受害者之一，卻還如此溫暖，真的太感人了」、「這才是企業行銷的典範」、「你們真的很棒」。
資料來源：雞湯大叔
