▲陳詩媛（圖右）懷孕6個月，今日身穿婚紗巧妙遮住孕肚。（圖／記者吳翊緁攝影）

王齊麟、陳詩媛（十元）今（21）日晚間於台北萬豪酒店舉行盛大婚禮，10月對外分享懷孕喜訊，陳詩媛目前已懷孕6個多月，婚禮中特別安排性別派對，邀請親友一同猜測寶寶性別，最終透過超音波照片揭曉，夫妻倆「喜獲麟兒」，全場親友驚喜歡呼，現場洋溢滿滿祝福與歡笑。王齊麟、陳詩媛即將升格新手爸媽，今晚婚禮上兩人也公布寶寶性別是男生，而此次婚禮喜餅特別選用「蒙恩聽障烘焙坊」，背後其實有著深具意義的原因。因為十元本身帶有聽損相關的遺傳基因，所幸是隱性基因，但也正因如此，他們更加珍惜這份幸運，並希望透過實際行動，支持並關注聽障族群，將祝福分享給更多人。陳詩媛懷孕6個月 寶寶性別曝光「是兒子」另外，陳詩媛懷孕6個月，今日身穿2025婚紗女王Vera Wang Bridal系列的白紗-Aleu，採用不同心型領口設計與獨特的剪裁，使整體具立體視覺效果和時尚氣息，立體紗藏入在一層一層的薄紗中，巧妙遮住孕肚。一旁的王齊麟則小心翼翼，時刻關注老婆的狀況，儀式開始前更幫她拎著高跟鞋。在晚宴開始前，兩人於下午依循傳統習俗完成迎娶與證婚儀式。王齊麟表示，雖然婚後生活已展開數月，也即將迎來新生命，但爸媽相當重視傳統，認為婚禮是人生重要的里程碑，希望能與所有親人好友一同見證彼此的承諾與幸福時刻。