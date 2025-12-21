我是廣告 請繼續往下閱讀

新竹御嵿攻城獅今（21）日於新竹縣體育館展開「風城男孩進化論」主題週，迎戰臺北台新戰神。儘管攻城獅最終以83：94吞敗，但場外話題熱度絲毫不減，特別是Muse Girls韓援女孩鄭熙靜掀起的「鄭熙靜旋風」，成功帶動票房與商品銷售雙雙創下亮眼成績。本場比賽共吸引4,508名獅紫軍進場力挺，單日票房收入高達2475120元。除賽事本身外，鄭熙靜在主場的高人氣成為最大亮點之一。繼昨日簽名會後，她今日於攻城獅主場「心跳小舞台」再度登場，換上性感聖誕造型，帶來個人首次舞蹈秀，瞬間點燃全場氣氛，獲得球迷熱烈回應。在鄭熙靜效應加持下，攻城獅官方商品部單日商品銷售額達477210元，突破47萬元大關，其中鄭熙靜個人應援毛巾成為最熱銷商品，不少球迷賽後仍排隊搶購，顯示其超高吸粉能力，也讓主題週的娛樂與商業價值同步放大。攻城獅不敵戰神 高國豪直呼可惜今日攻城獅一開賽靠著洋將提傑連續取分，率先取得領先優勢。但戰神迅速回穩，儘管洛夫頓因技術犯規提早離場，戰神靠著丁聖儒穿針引線，加上基德全場攻下29分10籃板。終場攻城獅83：94不敵臺北台新戰神。攻城獅將於周三晚間七點持續於主場迎戰桃園台啤永豐雲豹。攻城獅今日外線命中率不佳種下敗因，且末節只拿下11分，威森總教練表示：「今天在主場外線與罰球命中率皆不理想，在這樣的狀況下我們會非常難贏球。團隊會趕緊把握時間為周三主場賽事準備。」高國豪今日拿下9分2籃板，談到本周末回歸球場的感覺，高國豪說：「我覺得自己的比賽感覺有好一些，不會去在意個人數據。今天的比賽很可惜，我們開賽時將比賽策略執行得很確實，但我們沒辦法在後續三節持續執行，這會是我們這幾天要迅速修正的重要課題。」