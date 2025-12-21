NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26例行賽將於台灣時間12月22日繼續進行，該日有6場比賽，其中最受矚目的比賽是聖安東尼奧馬刺對戰華盛頓巫師的賽事，剛在NBA盃取得亞軍佳績的馬刺，有機會繼續在文班亞馬（Victor Wembanyama）帶領爭取佳績。《NOWnews》也整理比賽的「傷兵名單、焦點之戰數據、轉播資訊」等相關資訊供讀者參考。
📌聖安東尼奧馬刺（20勝7負，西區第2） vs. 華盛頓巫師（5勝21負，東區第15）
比賽地點：華盛頓
比賽時間：週日，晚間7點（美東時間）
讓分：馬刺 -15.5
大小分：239.5
📍比賽重點
華盛頓將在主場迎戰聖安東尼奧，力拚終止近期主場三連敗。
巫師本季主場戰績為2勝9負，在勝負差距3分以內的比賽中戰績為1勝2負。馬刺本季客場戰績10勝5負。聖安東尼奧目前以場均34.2個防守籃板排名聯盟第六，主要由文班亞馬領軍，他場均抓下10.2個防守籃板。
巫師本季投籃命中率為46.1%，比馬刺讓對手的46.5%低0.4個百分點。巫師場均可得119.9分，但場均失分高達126.2分，淨差達6.3分。雙方本季第二度交手。上一次對決在12月19日，馬刺以119比94擊敗巫師，馬刺由哈波（Dylan Harper）攻下24分領軍，巫師則由薩爾（Alex Sarr拿下18分。
📍焦點球員
巫師方面，CJ McCollum場均19分、3.5助攻；Kyshawn George近10場比賽場均28分、7籃板、7助攻。
馬刺方面，De'Aaron Fox場均22.1分、3.7籃板；Wembanyama近10場比賽場均26.0分、12.0籃板。
📍近10場戰績
巫師：4勝6負，場均112.4分、44.0籃板、25.9助攻、7.0抄截、5.6阻攻，投籃命中率46.4%，對手場均得121.6分。
馬刺：8勝2負，場均123.1分、45.2籃板、25.8助攻、8.1抄截、4.3阻攻，投籃命中率48.2%，對手場均得117.4分。
📍傷兵名單
巫師：Jamir Watkins（生病，缺陣）、Bilal Coulibaly（腳踝，缺陣）、Cam Whitmore（肩膀，缺陣）、Corey Kispert（拇指，缺陣）。
馬刺：無。
🟡NBA季後賽直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
🟡NBA季後賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台 ：11:00 2025-2026 NBA籃球賽 LIVE火箭VS國王
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
| MATCHUP
| TIME
| Chicago
| @ Atlanta
|4:30 AM
| Toronto
| @ Brooklyn
|7:00 AM
| Miami
| @ New York
|7:00 AM
| San Antonio
| @ Washington
|8:00 AM
| Milwaukee
| @ Minnesota
|8:00 AM
| Houston
| @ Sacramento
|11:00 AM
