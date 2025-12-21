我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王齊麟（圖左）與陳詩媛（圖右）在親友見證下交換誓詞、戒指，並互相親吻對方，現場氣氛相當感人。（圖／記者吳翊緁攝影）

奧運金牌選手王齊麟、與前啦啦隊成員陳詩媛（十元），今（21）日晚間於台北萬豪酒店舉行盛大婚禮，席開60桌，下午約5點半進行證婚儀式，王齊麟坦言心情很緊張，他對著陳詩媛唸著結婚誓詞說：「我很肯定妳就是我要牽手走一輩子的人。」感謝對方的包容、陪伴他成為更好的人，王齊麟在最後更甜蜜告白：「妳是我此生唯一的老婆！」讓全場動容。王齊麟直言自己不是一個很完美的人，有時候愛亂生氣、幼稚且任性，但老婆陳詩媛總是耐心溫柔陪伴著他，「跟你在一起的這段日子裡，不管我輸球、贏球、迷惘，或是疲憊的時候，你都能接住我的情緒，給我最溫暖的擁抱」。陳詩媛婚後卸下啦啦隊員身份，王齊麟也非常感謝對方的犧牲、甚至改變原本的生活，讓他學會了什麼是責任，明白何謂一個家，王齊麟承諾未來將成為陳詩媛最堅強的依靠，一起經歷人生的酸甜苦辣，「未來的路也許不會每天都很完美，也許會有許多爭執，但不管發生什麼事，我都不會放開妳的手，從今天起妳不只是我最愛的人，也是我此生唯一的老婆，我愛妳」。輪到陳詩媛講誓詞時，她一度哽咽、落淚，王齊麟則馬上摸著她的頭，陳詩媛則打趣說：「風太大了！」感性且真摯的內容，連一旁的伴娘們聽完都忍不住拭淚。