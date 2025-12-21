我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市19日發生隨機殺人事件，造成4死多人受傷悲劇。對於民進黨台北市議員簡舒培質疑：「連續縱火後還能犯案北市警網到底出了什麼問題？」藍營人士今（21）日直言，最沒資格見獵心喜的就是簡舒培及民進黨人士，請現在說北市警做不好的這些人，好好回想當初強行不給台北市政府方仰寧當警察局長的是誰？簡舒培質疑嫌犯從北車到中山暢通無阻，嫌犯在分局週邊屢次犯案卻抓不到人，她要求檢討台北市警網在過程中的缺失，迅速把漏洞補起；但警方今早已說明，犯嫌變裝5次，狡猾步行、騎Youbike無法以車牌追車，並且煙霧彈干擾視線與監視器等，阻礙員警辦案，中山一派出所長李欣鴻也親自出面受訪稱：「並非我們沒有盡力，是因為已經盡力了，但沒有辦法阻止更多的傷亡」。藍營人士表示，誰都不希望這種意外事件發生，該檢討改進的地方相信臺北市政府會以高標準檢視，只是看到簡舒培等民進黨人士的發言，只覺得邏輯錯亂，簡舒培若是想藉此事件進行政治操作，大可不必。首先，該人士說，連總統賴清德肯定蔣萬安籌組緊急安全小組，難道簡舒培是要來幫助賴清德得罪基層員警？總統也強調希望中央跟地方攜手合作，不分黨派、共同應對，難道簡舒培要扯總統後腿？再者，該人士指出，現在說台北市警局做得不好的人，都應該回想看看，當初強行不給台北市方仰寧的人是誰？藍營人士更提醒「警政一條鞭」，賴清德、行政院長卓榮泰、台北市長蔣萬安日前就此案一起開會，簡報的人是內政部警政署長張榮興，簡舒培是在打張榮興，還是任用他的賴清德？還是他的頂頭上司劉世芳？