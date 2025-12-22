我是廣告 請繼續往下閱讀

美國舊金山於當地時間周六下午出現大範圍停電狀況，市區多處紅綠燈等交通號誌也因停電故障，Alphabet旗下的自動駕駛車公司Waymo無法運作，直接停擺癱瘓在車流之中，造成交通堵塞，Waymo立即暫停在舊金山的無人駕駛叫車服務；與此同時，Waymo的競爭對手特斯拉執行長馬斯克則發出旗下自動駕駛車服務Robotaxi於舊金山安全行駛的畫面嘲諷。根據CNBC報導，由於週六下午舊金山市區遭受大範圍停電影響，Alphabet 旗下的 Waymo 已暫停其在舊金山灣區的無人駕駛叫車服務。社群媒體上流傳多個Waymo故障的影片畫面，多輛 Waymo 車輛在市區不同地點陷入癱瘓。一位舊金山居民斯科菲爾德(Matt Schoolfield)表示，他在當地時間週六晚上 9 點 45 分左右，看到至少三輛 Waymo 自動駕駛車停在車流中，其中一輛就停在帕克大道（Parker Avenue）附近的特克大道（Turk Boulevard）上。Waymo 發言人表示，「由於發生大範圍停電，我們已暫時停止在舊金山灣區的叫車服務。我們的團隊正努力與市府官員協調，希望能盡快恢復服務。我們感謝大眾的耐心，並將在第一時間提供最新狀況回報。」根據太平洋瓦斯電力公司（PG&E）的數據，停電自週六下午 1 點 09 分開始，並在約兩小時後達到高峰，影響約 13 萬用戶。截至當地時間週日上午，仍有約 2.1 萬用戶停電，主要集中在普里席狄歐（Presidio）、里契蒙（Richmond District）、金門公園以及舊金山市中心部分地區。PG&E 表示，停電是由一處變電所火災引起的，造成了大範圍損壞，目前尚無法提供恢復供電的確切時間表。舊金山市長盧里(Daniel Lurie)週日晚上 9 點於 X 平台上表示，警察、消防員、車輛管制員等工作人員已部署到受影響區域，交通運輸也正逐步恢復，他特別提到「Waymo 也已暫停服務。」在舊金山交通混亂期間，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克在 X 上轉發影片稱「特斯拉無人計程車（Robotaxis）並未受舊金山停電影響。」與 Waymo 不同，特斯拉FSD在舊金山推出的Robotaxi，目前仍有安全駕駛員在車上看管。因特斯拉尚未通過加州機動車輛管理局（DMV）和CPUC等多項許可，需核准後才能進行無人駕駛服務。隨著無人駕駛服務在美國各大城市開始普及，美國汽車協會（AAA）今年稍早的一項調查顯示，約有三分之二的美國駕駛表示對自動駕駛車感到恐懼。MIT 交通中心研究專家里莫爾(Bryan Reimer)表示，Waymo 在舊金山的暫停運作顯示，城市尚未準備好迎接大量高度自動化車輛湧入街道。里莫爾說「這項技術在設計和開發過程中遺漏了一些東西，清楚證明了它並非許多人所相信的那樣穩健」；他指出，停電是完全可以預見的，「在可見的未來，我們需要將人類與機器的智慧結合，並在高度自動化系統（包括 Robotaxi）周圍建立人類備援機制。」里莫爾補充，州和城市監管機構需要考慮自動駕駛車在該地區的最高普及率，且自動駕駛開發商應對造成的混亂負責，就像人類駕駛在停電期間仍需對其駕駛行為負責一樣。Waymo 並未說明何時恢復服務，也未具體說明在停電期間是否發生了碰撞事故。美媒商業內幕提到，特斯拉無人駕駛計程車利用攝影機和人工智慧來導航，Waymo 則使用一組光感測器、雷達、攝影機和詳細地圖，這些地圖會上傳並定期更新。這意味著 Waymo 無人駕駛計程車營運區域的突然變化可能會影響其導航能力。