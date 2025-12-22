我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與委內瑞拉關係緊張，先前已在委內瑞拉附近扣押2艘受制裁油輪，並大範圍進行軍事佈署，稍早美國官員告訴路透，美國海岸巡防隊於委內瑞拉附近的國際水域再度追緝一艘油輪。這將是本週末第二次、也是不到兩週內的第三次的船隻扣押。根據路透報導，一名美國官員指出，「美國海岸巡防隊正積極追擊一艘受制裁的『暗黑艦隊』（dark fleet）船隻，該船涉及委內瑞拉非法規避制裁的行為。懸掛假國旗，且目前遭司法發布扣押令。」另一名官員補充，該油輪在制裁名單上，但目前尚未被登船搜查。他解釋，攔截行動有不同形式，包括駛近或飛越目標船隻以進行監控。出於安全考慮，要求匿名的官員並未透露行動的具體位置或船名。根據英國海事風險管理集團 Vanguard及美國海事安全消息來源指出，該船已被確認為Bella 1，這是一艘超大型原油運輸船（VLCC），去年因與伊朗有關聯而被美國財政部列入制裁名單。根據船舶追蹤平台 TankerTrackers.com 的數據，Bella 1 週日接近委內瑞拉時為空載狀態。然而，根據委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）的內部文件，該船曾在 2021 年將委國石油運往中國；監測服務機構也指出，該船過去曾運載過伊朗原油。川普對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）持續採取施壓行動，包括加強在該地區的軍事存在。據統計，美軍已在南美洲附近的太平洋與加勒比海域，對相關船隻發動超過 20 次軍事打擊，擊斃至少100人。白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）週日在接受 CBS 節目《面對國家》（Face the Nation）訪問時表示，首批被扣押的兩艘油輪均在黑市運作，為受制裁國家提供石油。哈塞特強調，「我不認為美國民眾需要擔心扣押行動會導致油價上漲。這些只是少數幾艘在黑市運作的船隻。」