台北捷運台北車站及中山站、誠品南西店外19日晚間發生無差別隨機砍人攻擊事件，包含嫌犯張文在內共4人死亡，震驚社會。台北市議員簡舒培昨（21）日怒質疑，嫌犯作案前先四處縱火，警方怎麼抓不到人？對此，另一台北市議員游淑慧發文指出，許多路人的影片和目擊者都還原真相，大批警員當下遇到交通癱瘓，毅然決然棄車，在街頭狂奔，只為搶救生命，需要社會大眾的支持和同理。游淑慧昨發文指出，這幾天有許多政治人物和網路言論，一直指責警方當天是否有應變過慢問題。但事實上，從許多路人的影片和多名目擊者挺身還原真相，都能發現「大家往外跑，只有他們往內衝」，案發當下正值下班尖峰且交通癱瘓，但大批警員為搶救生命，毅然在街頭直接棄車狂奔、趕往現場。游淑慧也說，而事發後至今，警方為怕模仿效應，也還在全員戒備、繃緊神經。當然，治安的維護是每一位員警同仁的職責，他們的努力不奢望大家按讚稱許，但起碼希望多一些支持與同理心。對此，大批網友也在游淑慧的貼文底下留言表示：「向辛苦的警察致敬」、「今日公祭，明日忘記」、「警察真的很可憐」、「給警察們鼓勵ㄧ下」、「警察也是人」、「警察加油」等。