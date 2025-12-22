我是廣告 請繼續往下閱讀

台北捷運台北車站及中山站、誠品南西店外19日晚間發生無差別隨機砍人攻擊事件，包含嫌犯張文在內共4人死亡，震驚社會。對此，「卡神」楊蕙如昨（21）日發文表示，台灣人需要記得的名字是英雄余家昶，而不是犯罪的垃圾張某。楊蕙如昨指出，余家昶先生不是外傳的北捷保全，他是優秀的金融業人士。在所有人遇到恐怖攻擊，驚慌逃竄時，衝上前阻止張某，擋下了他當時要在北車丟擲燃燒汽油彈的計劃。楊蕙如說，保衛其他民眾不是他的工作或責任，但他還是義無反顧地迎向前去。一瞬間的選擇讓他犧牲了性命，卻因此救下了可能發生的更大災情。楊蕙如認為，我們的社會不幸的有了張某這種自私的人渣，卻更應該感謝余先生這樣無私偉大的勇者。余家昶，才是全台灣應該致敬的名字。該文一出，底下大批網友也紛紛留言表示：「好人真的應該要永遠留下」、「光是這分勇氣，就令人敬佩」、「人在做天在看」、「感謝他」、「令人敬佩」、「義無反顧，值得讚揚，令人欽佩」、「台灣人永遠都有這種英雄，永遠懷念」等。