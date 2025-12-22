我是廣告 請繼續往下閱讀

台北捷運台北車站及中山站、誠品南西店外19日晚間發生無差別隨機砍人攻擊事件，包含嫌犯張文在內共4人死亡，震驚社會。對此，科技專家許美華昨（21）日發文提到，紐西蘭基督城發生恐怖攻擊導致51死，時任總理阿爾登就說過：「不要提到那個奪去他們生命的男人名字」，而這次北捷事件，真正該被記住、被想念的名字，尤其是在第一時間勇敢阻擋兇手點燃汽油彈的余家昶先生。許美華昨表示：「Don’t name them！不要提到他們的名字，因為他們不配」，不管是因為什麼藉口、或是曾經受過什麼創傷，那些沒有良知、冷血奪走別人生命的殺人兇手，都不值得在這個世界留下名字。許美華認為，這次事件，真正該被記住、被想念的名字，是被冷血謀殺的無辜生命。尤其是在第一時間勇敢阻擋兇手點燃汽油彈的余家昶（音同場）先生。許美華指出，第一時間，傳出余先生是北車保全人員，其實完全不是；這個誤傳，也許是因為他的英勇行為讓現場目擊者誤以為他是保全。其實，余家昶先生只是要從台北車站轉搭台鐵回桃園的上班族，剛好遇上帶著整箱汽油彈準備對群眾發動攻擊的嫌犯，他見義勇為上前阻擋，讓他自己成為這個事件第一個犧牲者。就是因為他的勇敢，阻止了兇手點燃更多汽油彈，保護了當時台北車站來來往往的無數旅客生命。許美華說，事後來看，如果不是余家昶先生在第一時間出面攔阻，一旦讓兇嫌點燃大量汽油彈，在週五下班時間的台北車站會造成多嚴重的傷亡，真的不敢想像。那個想要用傷害別人來報復社會的兇手，不值得給他任何名號。余家昶先生，謝謝你，我們會努力記住你的名字。對此，許多網友也留言表示：「沒錯，出名往往是這類人想為惡的原因之一」、「兇手真的是不配擁有名字的垃圾」、「認同這個理念」、「為仁義者哀悼！祈願余家昶先生安息」、「感恩余家昶先生的勇敢，才沒造成更大的傷害」、「大家守望相助，別讓敵人得逞」、「那些拿刀砍無辜者的是俗仔，不配有名字」等。