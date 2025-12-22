我是廣告 請繼續往下閱讀

第一，先確認帳單狀況

第二，觀察3到5個工作天

第三，若5天後仍顯示兩筆「已請款」，這時請直接聯絡發卡銀行客服

近期不少先前曾赴韓國旅遊的台灣民眾反映，自己的信用卡帳單出現重複扣款的狀況，且以VISA卡為大宗。旅韓部落客「不奇而遇 Steven & Sia」提醒這個月曾前往韓國旅遊的民眾，記得檢查自己的帳單，並點出可採取三個步驟應對。「不奇而遇 Steven & Sia」透過粉專表示，「最近在韓國刷過卡的人，請花30秒檢查一下你的信用卡帳單。這幾天，我們私訊裡出現了一個非常一致的狀況。很多人都在問同一句話：『為什麼我的信用卡帳單上，出現兩筆一模一樣的消費？』」「不奇而遇 Steven & Sia」提到，民眾的回報有以下幾個共通點，消費地點都在韓國、使用的是 VISA實體卡（不限單一銀行）、發生時間多半落在12/10至12/14之間。他們提醒，如果最近有在韓國使用過VISA實體卡，建議現在就打開信用卡App稍微確認一下赴韓旅遊民眾回報帳單出問題的店家包括知名美妝店Olive Young、樂天超市（Lotte Mart）、E-Mart、新世界免稅店、新羅免稅店、在超商儲值韓國多功能支付卡WOWPASS和NAMANE、部分連鎖咖啡店如Mega Coffee。「不奇而遇」表示，這些店家只是「回報數量較多」的例子，並不代表只有這些地方才會發生，只要是在韓國刷VISA實體卡，都有不少人回報出現異常帳務。「不奇而遇」指出，許多人的帳單狀況非常相似，同一家店、相同金額、交易時間非常接近，但出現兩筆紀錄。這波災情比較像是「重複請款」（Duplicate Transaction），刷卡當下系統不穩，第一筆其實有成功，但刷卡機沒回應，店員幫你再刷一次，結果兩筆都被送進系統。又或者是銀行跟VISA結算時同步延遲，同一筆交易被算了兩次。「不奇而遇」提醒，若遇到這種狀況，建議依照3個流程來處理。，檢查兩筆金額是否完全相同，店家名稱是否一致、交易時間是否非常接近，若三者皆符合，通常銀行會先以「重複請款」的方向來處理；，因為不少此類交易，會在清算階段由銀行或卡組織進行調整，過個幾天可能會看到其中一筆狀態變成「已取消」、「沖銷」、「Reversed / Void」，若帳務自行調整完成，就無需額外處理；，清楚說明「實際情況」，銀行會依實際狀況，判定是重複請款或其他交易異常，並依流程協助後續處理。