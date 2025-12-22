我是廣告 請繼續往下閱讀

▲范姜彥豐離婚後在社群寫下心聲。（圖／IG@zack_fanchiang）

范姜彥豐10月底指控老婆粿粿婚內出軌王子邱勝翊，女方事後發出17分鐘澄清影片，一來一往展開激戰，掀起許多討論。事發後2個月，范姜彥豐日前在社群發文吐露心聲，「生活被重新定義，選更踏實的路重新出發。」范姜彥豐日前在IG寫下，「生活被重新定義之後，速度不再是為了趕，而是穩穩地，把每天送到該到的地方。」他坦言自己現在的生活被重新定義，生活不再只是為了追趕過去的目標，而是為了穩定地生活，和家人一起過好現在的每一天。文末，范姜彥豐也寫下，「重新出發，不是回到起點，而是選擇一條更踏實的路，為了自己前進。」貼文曝光後，吸引許多網友留言鼓勵，「希望一切越來越好！」、「看著你往前走也同樣覺得好開心」、「恭喜新的開始，全新出發。」范姜彥豐日前在社群平台上傳自白影片，指控妻子粿粿婚內與王子邱勝翊發生不倫關係，甚至被誘導簽下「放棄婚後財產同意書」，差點一無所有，他坦言事件曝光後，輿論壓力與流言重創事業，使自己陷入經濟困境；針對指控，粿粿也拍片反擊，表示范姜彥豐在婚姻中只在意金錢，甚至開口索討1600萬元離婚費，她強調自己與王子的關係並非發生在赴美期間，而是在母親節與丈夫爭吵之後。不過影片上傳後，輿論並未因此轉向，網友普遍認為她出軌就是不對，形象難以挽回。