我是廣告 請繼續往下閱讀

2026地方大選提名開展，資深媒體人黃暐瀚認為，國民黨執政的宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣及彰化縣有可能被民進黨翻轉。對此，前立委沈富雄也表示認同：「至少丟4席」，因這5縣市缺乏戰將，5縣市全丟的可能性也有。若藍營丟掉上述縣市至少4個，又拿不下高雄，恐被視為敗選，但也未必會影響2028總統大選。沈富雄日前上《POP大國民》指出，明年地方選舉與2028總統大選性質不同。雖然國民黨主席鄭麗文的兩岸主張傷得很重，但主要會影響2028，因為兩岸議題對地方選舉對的影響相對有限。不過，沈富雄也提到，高雄市仍可能受到影響，因國民黨立委、高雄市長參選人柯志恩的對手，經常將鄭麗文的立場帶入選戰論述。六都以外縣市則仍以長期經營與勤跑基層者較具優勢。沈富雄說，包括黃暐瀚和前立委郭正亮等人都認為，國民黨在宜蘭、台東、新竹、彰化、嘉義等縣市缺乏強勢戰將，選情偏弱，他也認同此判斷，並預測國民黨至少會失守4席，甚至5席全失的可能性也有。沈富雄更認為，即便選民對執政黨有所不滿，民進黨明年的整體選情仍不差。若能把上述5縣市贏走至少4個，且守住高雄市，仍可算是小勝；反觀國民黨，若失去多個執政縣市又未拿下高雄，2026地方選舉恐被視為敗選，但未必直接影響2028年總統大選。