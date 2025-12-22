我是廣告 請繼續往下閱讀

台北火車站與捷運中山站19日發生重大社會案件，張姓嫌犯丟擲煙霧彈後隨機襲擊路人，自己在警方追捕後墜樓身亡，總共造成4死11傷慘劇，震驚全國。立法院內政委員會今（22）日針對此案邀請相關部會專題報告，內政部報告說，案發後警方全面提升維安應變能量，且加強偵辦，穩定民心，自案發起至21日晚上9點，累積共蒐報重大事件網路風險訊息20件，均已立案偵辦並迅速緝獲3名犯嫌到案。內政部警政署指出，經統計12月21日至12月31日跨年期間，全國各地廟會、慶祝及大型活動共計137場，包括「台北馬拉松耶誕歡樂跑」、「桃園太陽劇場音樂盛宴」、「高雄聖誕生活節」等，均已事前完成整體規劃並加強安全維護部署。期間共動員警民力1萬7,295人次，其中警力1萬1,902人次，另結合民防、守望相助隊、保全與義警等人力，全力提升見警率與嚇阻效果，確保活動順利與民眾安全。警政署進一步說明，針對重大治安或恐嚇案件，已要求各警察機關即刻通報並強化勤務作為，同時成立專案小組積極偵辦，並由刑事警察局提供技術支援，加速案件查緝。相關案件偵破後，將即時透過媒體說明，以防止不實訊息擴散。警政署強調，未來將持續精進專業應變與安全防護作為，包括強化現場處置程序、橫向聯繫機制與社會安全防護體系，並提升快速打擊部隊的反恐應變能力。針對人潮聚集場所、重大活動及公共運輸等關鍵區域，將持續辦理實警演練與風險評估。內政部也將依總統與行政院長指示，從訓練、裝備及演練三大面向同步強化公共安全，營造讓民眾安心生活的社會環境。