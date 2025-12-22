我是廣告 請繼續往下閱讀

台北火車站與捷運中山站19日發生重大社會案件，嫌犯張文丟擲煙霧彈後隨機襲擊路人，自己在警方追捕後墜樓身亡，總共造成4死11傷慘劇，震驚全國。關於張姓嫌犯的犯案動機，仍待釐清，不過是否可能是境外勢力主導，試圖擾亂台灣民心？內政部長劉世芳今（22）日受訪時說，目前研判與境外勢力並無直接關聯，但警方已注意到網路上出現模仿與威脅訊息，會加強偵辦。劉世芳表示，針對這起重大社會安全事件，警政單位已全面強化警力與民力部署，目前警力動員約1萬1千多人次，另結合約7千名民力協助，共同提升見警率與嚇阻效果，目的在於降低模仿犯發生的可能性，穩定社會民心。劉世芳也呼籲企業與民眾，如發現可疑情事或潛在風險，務必第一時間通報警方，以利即時處置。劉世芳指出，政府近年推動「防災避難指引小冊」（小橘書）發放，目前全國各縣市發放比例已達約86%，實際成功送達率約7成。她呼籲民眾務必詳加閱讀小冊內容，內含緊急避難、通報流程與報案電話等重要資訊，能在突發狀況下協助民眾保持冷靜、正確應變，是提升全民防災與自我保護能力的重要工具。劉世芳也說，刑事警察局自案發後至21日中午，已累計蒐報約20則相關訊息，凡能確認身分者，已陸續移送各地檢署偵辦，且將持續追查不會中斷。對於細胞簡訊發布機制，劉世芳表示仍需跨部會審慎研議，未來也將持續精進警力調度、設備與訓練，確保警方能快速到場、有效應變，守護民眾安全。