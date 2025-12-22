我是廣告 請繼續往下閱讀

2025年即將結束，將迎接新的一年到來，緊接著又是農曆春節，許多人也期待年終獎金的發放，還有會不會加薪？根據國泰金控今（22）日公布今（2025）年12月國民經濟信心調查結果，有57%民眾預期年終獎金有1至3個月的水準，更有21%覺得會高於3個月，也有46%民眾預估2026年會調薪。國泰金這項調查是在2025年12月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共13154份有效填答問卷。在時事題部分，有關民眾對於明年薪資調幅的預期，調查結果顯示，有48%民眾認為2026年每月經常性薪資維持不變，也有46%預期2026年經常性薪資所得會調升，其中8%預期幅會高於3%。對於年終獎金的預待，調查結果發現，有57%民眾預期年終獎金將介於經常性薪資1至3個月的水準，29%民眾預期年終獎金在1個月以下，14%民眾則認為會大於3個月，其中7%民眾預期獎金將高於5個月。