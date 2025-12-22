一名23歲女子騎機車與汽車衝撞，送至平等澄清醫院急診室，女騎士只感覺胸痛、呼吸不順，沒想到實際上已撞斷肋骨並插入肺部引發血胸，胸腔持續出血危及生命。胸腔外科主任杜承哲表示，外傷最怕外表輕微、內部持續出血，團隊緊急以微創肋骨內固定手術止血修肺，成功救回患者並順利出院。
急診一聽覺得不對勁！床邊超音波揪出血胸
一名23歲年輕女性，騎機車與汽車發生劇烈衝撞，送到平等澄清醫院急診室，患者僅主訴右胸疼痛、呼吸稍微不順，竟撞出肋骨斷裂併血胸，且胸腔內積血正持續增加，嚴重壓迫肺部擴張，危及生命。
胸腔外科主任杜承哲表示，女患者傷勢外觀看似一般的胸部挫傷，意識清楚，急診專科醫師在進行創傷評估時，發現其右側呼吸音異常且觸診疼痛明顯，直覺「案情並不單純」，立即安排床邊創傷超音波，影像顯示右側胸腔已出現中量積液，懷疑是出血所致，進一步揪出是致命的「血胸」與多發性肋骨骨折。
胸腔損傷最怕「溫水煮青蛙」：血越積越多
胸腔外科杜承哲主任表示，胸腔損傷最怕的就是「溫水煮青蛙」，外觀看似只有瘀青，內部卻在持續出血。該患者經電腦斷層掃描，影像證實右側第5至7肋骨骨折，其中兩節肋骨明顯插入肺組織，造成肺臟破裂。
且胸腔內積血正持續增加，嚴重壓迫肺部擴張，單純引流恐無法止住出血，且無法解決肋骨不穩定的劇痛，若不緊急處理，患者隨時可能因呼吸衰竭或休克而危及生命，決定立即進行手術。
傳統治療恐併發症！肋骨固定手術恢復更佳
杜承哲說，為穩定患者病情，採用精準內固定手術，以內視鏡微創手術進入胸腔確定骨折處和出血點，清除積血並修補肺臟；再進行肋骨骨折復位固定手術，針對斷裂的肋骨使用專用骨板進行固定，重建胸廓穩定度。
一般傳統肋骨骨折多採保守治療（止痛藥、臥床），患者常因劇痛不敢深呼吸，易引發肺炎，嚴重的「連枷胸」情況更可能造成長時間的呼吸衰竭。透過現代化的「肋骨固定手術」，能大幅降低術後疼痛，讓患者早期下床復健，呼吸功能恢復更佳，避免嚴重的肺部併發症。
醫師提醒：胸口悶痛、呼吸不順別硬撐
平等澄清醫院急診室張維恆主任表示，外傷醫療是一場與死神拔河的接力賽。從急診的第一眼判斷、影像科的精準診斷、到外科手術的即時介入與術後照護，每個環節都不容許斷鏈，患者目前已順利出院。
杜承哲醫師提醒，車禍或撞擊後，若感覺胸口悶痛、呼吸困難，即使外觀無明顯傷口，仍應立即就醫檢查，排除氣胸、血胸或內臟出血的可能，以免錯失黃金治療期。
資料來源：澄清醫院
