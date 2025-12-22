我是廣告 請繼續往下閱讀

台北火車站與捷運中山站19日發生重大社會案件，嫌犯張文丟擲煙霧彈後隨機襲擊路人，自己在警方追捕後墜樓身亡，總共造成4死11傷慘劇，震驚全國。不過案發後，警方作為遭質疑，認為到場時間慢，且也沒配備足夠武器。警政署長張榮興今（22）日在立法院答詢否認延誤，不過對於首批到場警力的武器配備，確實還有精進空間，但一開始也確實沒想到，嫌犯會有長刀與煙霧彈。立法院內政委員會今日針對此案邀請相關部會專題報告，民進黨立委蘇巧慧問，這可以定義是恐怖攻擊嗎？張榮興說，離恐攻還有段距離，本案應屬隨機殺人。張榮興也說明，案件發生當下，嫌犯於17時23分在北捷投擲煙霧彈，警方約6分鐘內即到場處理；隨後嫌犯轉往中山誠品一帶繼續犯案，警方則在2分鐘內抵達現場。他強調，治安案件處置關鍵在於「報案快、到場快、處置快」，而第一線同仁即便接近下班時間，仍迅速投入現場支援，展現警察維護治安的專業與責任。對於裝備與監視器問題，張榮興指出，當時最早到場者為路口交通崗人員，依法並未配槍，但仍即時通報並引導後續警力進入，之後也有配槍巡邏警力迅速支援。他坦言，相關裝備配置與訓練仍有精進空間，未來將加強檢討。此外，警方在調閱監視器時，發現捷運板南線部分監視器故障，影響嫌犯動線掌握，後續也將要求相關單位改善，強化整體追蹤與應變能力。