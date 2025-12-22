27歲男子張文日前在台北捷運北車站、中山商圈丟煙霧彈、隨機攻擊路人，最終造成4死15傷的悲劇，事發影片曝光之後，不少網友討論為何當時開車的人沒有挺身而出，直接撞擊張文，以防後續悲劇發生，引爆話題。對此，律師顏紘頤表示，如果當時在場有車子直接撞死張文，事後大家都知道張文是真真切切殺傷人命的現實不法侵害，應該不算「防衛過當」或「誤想防衛」，但誰又有上帝視角知道他要殺人呢？
沒有人有上帝視角！怎知張文下一步就要殺人？
顏紘頤表示，如果有車在當時誠品南西店撞死張文，因為事後知道張文是真的有「殺傷人命」的不法侵害，應該不算防衛過當或誤想防衛，但是這都是事後回看才能知道的事情，沒有人是上帝，在事發當下，只是看到一個人在路中央向四方丟煙霧彈，就算手裡拿刀，也沒有衝過來攻擊汽車，也還沒向人群走去，這時您怎麼知道下一步他要殺人？
顏紘頤提到，如果沒有從網路或者廣播得知，台北車站有人丟了煙霧彈又殺人，大家會想到他就是那個兇手嗎？這也是大家熱烈討論，如果當時有開車的人撞張文，會有什麼法律責任的原因。
顏紘頤也坦言，大家常常看新聞都知道如果防衛過當是會被判刑的，但這有免除其刑的機會；如果是誤想防衛，例如人家只是在拍戲結果你當成真的兇殺案，那結果可能就很慘，明明是想做好事卻讓自己身陷囹圄變成壞事，這叫大家怎麼敢下定決心撞下去呢？
人民是否要有自主防治暴力侵害權利？
顏紘頤對此討論也提出自己的觀點表示，我們是不是可以從另外一個角度思考，人民是否應該有自主防制暴力侵害的基本權利，而不是單純將正當防衛當作阻卻違法事由而已。如果是從自我保護的角度思考，是否只能對現時不法侵害才能反擊？若判斷基準改成不得以超出防衛自己的程度反擊來犯暴力，是否會比較好一點？
顏紘頤認為，讓被侵害的被害人可以有更充裕的合法空間，與彈性手段保護自己，而不用在保護自己的時候還要擔心動輒得咎，怕被法律處罰，這才是讓人信賴的法律，這問題真的值得大家來思考。
