27歲男子張文日前在台北捷運北車站、中山商圈丟煙霧彈、隨機攻擊路人，最終造成4死15傷的悲劇，事發影片曝光之後，不少網友討論為何當時開車的人沒有挺身而出，直接撞擊張文，以防後續悲劇發生，引爆話題。對此，律師顏紘頤表示，如果當時在場有車子直接撞死張文，事後大家都知道張文是真真切切殺傷人命的現實不法侵害，應該不算「防衛過當」或「誤想防衛」，但誰又有上帝視角知道他要殺人呢？

我是廣告 請繼續往下閱讀
沒有人有上帝視角！怎知張文下一步就要殺人？

顏紘頤表示，如果有車在當時誠品南西店撞死張文，因為事後知道張文是真的有「殺傷人命」的不法侵害，應該不算防衛過當或誤想防衛，但是這都是事後回看才能知道的事情，沒有人是上帝，在事發當下，只是看到一個人在路中央向四方丟煙霧彈，就算手裡拿刀，也沒有衝過來攻擊汽車，也還沒向人群走去，這時您怎麼知道下一步他要殺人？

顏紘頤提到，如果沒有從網路或者廣播得知，台北車站有人丟了煙霧彈又殺人，大家會想到他就是那個兇手嗎？這也是大家熱烈討論，如果當時有開車的人撞張文，會有什麼法律責任的原因。

▲台北捷運台北車站及中山站、誠品南西店外昨（19）日晚間發生無差別隨機砍人攻擊事件，包含嫌犯張文在內已造成4人死亡。（圖／記者葉政勳攝）
▲張文在中山捷運站商圈外大馬路丟煙霧彈，不少民眾討論當時開車的人為何沒有挺身而出，律師解答「如果有人開車撞死張文」相關法律責任。（圖／記者葉政勳攝）
顏紘頤也坦言，大家常常看新聞都知道如果防衛過當是會被判刑的，但這有免除其刑的機會；如果是誤想防衛，例如人家只是在拍戲結果你當成真的兇殺案，那結果可能就很慘，明明是想做好事卻讓自己身陷囹圄變成壞事，這叫大家怎麼敢下定決心撞下去呢？

人民是否要有自主防治暴力侵害權利？

顏紘頤對此討論也提出自己的觀點表示，我們是不是可以從另外一個角度思考，人民是否應該有自主防制暴力侵害的基本權利，而不是單純將正當防衛當作阻卻違法事由而已。如果是從自我保護的角度思考，是否只能對現時不法侵害才能反擊？若判斷基準改成不得以超出防衛自己的程度反擊來犯暴力，是否會比較好一點？

▲北捷隨機攻擊張文妨害兵役通緝中！國防部「揭原因」非現役軍人。（圖／翻攝畫面）
▲北捷隨機攻擊案，嫌犯張文前後在北捷北車站以及中山站商圈犯案，造成4死15傷悲劇。（圖／翻攝畫面）
顏紘頤認為，讓被侵害的被害人可以有更充裕的合法空間，與彈性手段保護自己，而不用在保護自己的時候還要擔心動輒得咎，怕被法律處罰，這才是讓人信賴的法律，這問題真的值得大家來思考。

更多「北捷煙霧彈攻擊」相關新聞。

相關新聞

男騎士停紅燈遭張文攻擊！「倒地瞬間影片」曝　撐到轉角倒下身亡

北捷隨機攻擊4死！中捷英雄痛心發聲了　曾救整車乘客陰影散不去

張文拿刀、丟煙霧彈！北捷秒出手2招疏散　乘客讚爆：保護很多人

錄下北捷煙霧！他看影片嚇壞「張文就在眼前」　裝成路人逃離現場