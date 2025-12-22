我是廣告 請繼續往下閱讀

沒有人有上帝視角！怎知張文下一步就要殺人？

因為事後知道張文是真的有「殺傷人命」的不法侵害，應該不算防衛過當或誤想防衛

這時您怎麼知道下一步他要殺人？

▲張文在中山捷運站商圈外大馬路丟煙霧彈，不少民眾討論當時開車的人為何沒有挺身而出，律師解答「如果有人開車撞死張文」相關法律責任。（圖／記者葉政勳攝）

明明是想做好事卻讓自己身陷囹圄變成壞事，這叫大家怎麼敢下定決心撞下去呢？

人民是否要有自主防治暴力侵害權利？

人民是否應該有自主防制暴力侵害的基本權利

▲北捷隨機攻擊案，嫌犯張文前後在北捷北車站以及中山站商圈犯案，造成4死15傷悲劇。（圖／翻攝畫面）

讓被侵害的被害人可以有更充裕的合法空間，與彈性手段保護自己，而不用在保護自己的時候還要擔心動輒得咎，怕被法律處罰，這才是讓人信賴的法律