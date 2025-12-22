全台都積極推動老屋重建、危老更新等，不過有一名住在台北市大同區的民眾在PTT表示，住處附近很多房子都在危老都更，雖然市容更新了，但是他感覺生活機能變差了，一些小吃店、餐廳都不見了，只剩下店面或是全住宅，PO文一出引發討論。有其他人認為，「你想要的機能不等於別人要的」，「你要的小吃是別人的嫌惡設施」。
都更後市容變好看 小吃店卻全消失
原PO在PTT home-sale板發文表示，自己一直住在台北市大同區，附近許多老舊建築都在進行危老都更，但他發現，都更之後雖然市容改善了，但是生活機能反而會下降。
原PO指出，一些住宅下面原本都是店面，後來變成純住宅，如果是店面的話，也是一些房仲店、當舖等才租得起，廉價的小吃店都不見了，讓他好奇「這樣如果一直都更，會不會機能反而下降呢」。
生活機能是嫌惡設施 一票人不想要
PO文一出引發眾人討論，有人認為生活機能並沒有下降，「你要的機能是越南小吃、鹹酥雞, 外送15分鐘都可以叫到」、「你要食用的小吃店可以去寧夏夜市或延三夜市」、「你想要的機能不等於別人要的」。
也有其他人直言，原PO要的機能對其他人來說，可能是嫌惡設施，尤其新建案，普遍都不想要樓下店面是餐飲，「你要的小吃是別人的嫌惡設施」、「 一樓有7-11是極限，不要給我一堆奇怪吃的」、「你要的機能該不會也是蟑螂老鼠也愛的機能」、「年輕人去重劃區，不只因為房價，也因為街廓整齊、沒有一堆有的沒的，半夜蟑螂老鼠很可怕」。
店面租金壓力大 重劃區講求住商分離
還有人表示，「原本店面寬5米30坪現在剩3米15坪，又要租一樣金額是要怎麼開店」、「這種店面就沒有廚房設計，根本當不了小吃店」，不過每個人對於機能的定義跟要求都有不同見解，所以還是要看個人需求。過去也有其他人在PTT指出，現在新興重劃區多，不過真正的生活機能應該是住戶每天都會用到的設施，像是便當店、飲料店、麵攤、托嬰中心、學校等，重劃區這方面的生活機能似乎沒有這麼理想。
許多人指出，重劃區追求的就是住商分離，「重劃區居民才不歡迎這些嫌惡設施進駐，鄰近區域有就行了」、「有時候區劃就是為了住商分離，別強求生活機能應有盡有」、「生活機能=嫌惡設施，重劃區不需要」。
資料來源：PTT
