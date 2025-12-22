我是廣告 請繼續往下閱讀

▲福原愛（左）和江宏傑（右）離婚後各自都發展得不錯。（圖／翻攝自IG@aifukuhara9113）

桌球選手福原愛再婚、懷孕消息曝光引來各界關注，她在2021年結束和江宏傑的5年婚姻後，曾被拍到和「橫濱男」A先生關係匪淺，福原愛坦言本來沒想再婚，是A先生的家人主動提議，才讓她決定結婚。而當初福原愛和江宏傑交往時，被說是格差婚，因為福原愛在選手的全盛時期年收入曾高達1950美元（約台幣6億元）。根據《女性Seven》報導，福原愛坦言當初和A先生只是想以人生夥伴的目標共同生活，並沒有打算結婚，但因為A先生的家人一直很支持他們，也提出不妨以家人身分走下去的建議，讓她深深被打動，才考慮結婚的可能性。福原愛如今不僅再婚，更挺著孕肚，即將三度成為媽媽，她也說對自己的現況到驚訝，但也已經準備好要迎接人生下一個階段。福原愛是知名桌球選手，2009年時曾被日本週刊《Friday》報導，她的年收入高達1950美元（約台幣6億元），2016年和台灣桌球選手江宏傑戀愛、結婚，當時許多人認為江宏傑配不上福原愛，還被說是「格差婚」。福原愛和江宏傑的婚禮可謂是世紀婚禮，2017年1月在台北市舉辦婚宴，同一年2月在東京迪士尼再辦一場，兩人還參加許多綜藝節目，尤其在《幸福三重奏》中，福原愛明明很累，還要在門口等江宏傑回家，替他拿鞋，展現了日本女性傳統的一面，受到許多討論。