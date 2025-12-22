日本東京皇居近期每日清晨，便會出現大批排隊人潮出現在東御苑外的兩處商店，甚至有人凌晨3點頂著寒風排隊，就是為了這款近日在社群媒體爆紅的「皇居錢包」；由於排隊人潮太多，讓皮夾銷售一空，今(22)日皇居外頭甚至掛起停售公告。
根據朝日新聞旗下雜誌AERA及朝日電視台報導， 早上8點的皇居外頭，在寒冷的天空下，大約有300人排成了長龍。這些排隊民眾的目標是現在人氣飆升、價格親民的限定商品。
這款印有「菊花紋章」的皇居皮夾，從昭和時代就開始販售，但最近在社群媒體上爆紅，許多民眾評價「既優雅又好用」、「CP值很高」等好評。更有來自愛知縣、千葉縣、埼玉縣、岡山縣等民眾在約凌晨三點頂著攝氏3度低溫寒風來排隊等待。
皇居東御苑的兩處商店「大手休憩所」或「本丸休憩所」於上午9點開始營業，商店一開門，大家便小跑步衝進店內。一名從凌晨3點就排隊的男子表示，會先把買到的皮夾收藏起來，畢竟是辛苦排隊才買到的，
販售這些商品的「菊葉文化協會」表示，價格便宜的原因在於，「因為是公益財團法人，並不追求利潤，且直接向簽約工廠進貨，省去了中間成本。」
這款由皇居所推出的牛皮錢包產品，共有價值5000日圓(約台幣一千元)的二折牛皮錢包，與2000日圓(約台幣400元)的長錢包。錢包上有皇居的菊花標誌，有金色、銀色、粉紅色等顏色，主打真牛皮製作。
皇居皮夾原本在部分小眾群體中就有一定的知名度，但去年社群平台X上一篇貼文提及「內行人才知道、在皇居賣店悄悄販售的高質感牛皮夾」，隨即引發話題，引爆購買人氣。
上午10點前二折金皮夾就早早宣告完售，但購買長夾、小錢包等商品的隊伍依然持續。由於排隊人潮多為日本民眾為主，因此也吸引路過的國外觀光客驚訝地問「這是在排什麼隊？」
除了皇居之外，昭和紀念公園也有販售，因此有部分民眾轉往此地搶購，也逐漸形成排隊人龍，甚至有母女一起排隊買了7個皮夾。
菊葉文化協會表示，這些商品並非大量生產，一天大約只能製作100個左右，提醒民眾到現場購買時，應留意補貨情況。
我是廣告 請繼續往下閱讀
這款印有「菊花紋章」的皇居皮夾，從昭和時代就開始販售，但最近在社群媒體上爆紅，許多民眾評價「既優雅又好用」、「CP值很高」等好評。更有來自愛知縣、千葉縣、埼玉縣、岡山縣等民眾在約凌晨三點頂著攝氏3度低溫寒風來排隊等待。
皇居東御苑的兩處商店「大手休憩所」或「本丸休憩所」於上午9點開始營業，商店一開門，大家便小跑步衝進店內。一名從凌晨3點就排隊的男子表示，會先把買到的皮夾收藏起來，畢竟是辛苦排隊才買到的，
販售這些商品的「菊葉文化協會」表示，價格便宜的原因在於，「因為是公益財團法人，並不追求利潤，且直接向簽約工廠進貨，省去了中間成本。」
這款由皇居所推出的牛皮錢包產品，共有價值5000日圓(約台幣一千元)的二折牛皮錢包，與2000日圓(約台幣400元)的長錢包。錢包上有皇居的菊花標誌，有金色、銀色、粉紅色等顏色，主打真牛皮製作。
皇居皮夾原本在部分小眾群體中就有一定的知名度，但去年社群平台X上一篇貼文提及「內行人才知道、在皇居賣店悄悄販售的高質感牛皮夾」，隨即引發話題，引爆購買人氣。
上午10點前二折金皮夾就早早宣告完售，但購買長夾、小錢包等商品的隊伍依然持續。由於排隊人潮多為日本民眾為主，因此也吸引路過的國外觀光客驚訝地問「這是在排什麼隊？」
除了皇居之外，昭和紀念公園也有販售，因此有部分民眾轉往此地搶購，也逐漸形成排隊人龍，甚至有母女一起排隊買了7個皮夾。
菊葉文化協會表示，這些商品並非大量生產，一天大約只能製作100個左右，提醒民眾到現場購買時，應留意補貨情況。