東北季風影響下，本周氣溫起伏、雨勢增減，天氣風險公司分析師薛皓天表示，周四聖誕節（12月25日）全台轉陰有雨，早晚低溫下探12至15度，挑戰大陸冷氣團等級，高山有結霜、降雪機會，周末（12月27日至12月28日）轉乾冷、日夜溫差大。
今天天氣轉穩 日夜溫差大
天氣風險公司分析師薛皓天指出，今（22）日東北季風影響，桃園以北、東北部、東南部多雲到陰，迎風面宜蘭局部有零星短暫雨，桃園以南多雲到晴；西半部早晚低溫普遍在12至15度，白天高溫24至27度，新竹以北、宜花高溫21至23度，日夜溫差大。
周三冷空氣襲台 聖誕節最冷、雨下最多
薛皓天提及，明（23）日東北季風減弱，僅東半部偶爾有零星短暫雨，其它地區晴到多雲，各地白天高溫24至28度，早晚低溫13至15度；周三（12月24日）東北季風再增強，中北部、東部有陣雨，中南部多雲；北部、東部高溫22至23度，中南部高溫24至28度，低溫在中北部、東部14至16度，中南部13至15度。
薛皓天提醒，周四聖誕節雨區擴大，全台都陰天，容易出現短暫陣雨的天氣，北部、東部降雨依舊最明顯；早晚各地低溫只有12至15度，有機會達到大陸冷氣團等級。台灣2000公尺以上高山有路面結冰、結霜機會，3000公尺以上山區更有降雪可能。
周五水氣減少 周末兩天轉乾冷
薛皓天說明，周五至周末持續受東北季風影響，但周五水氣減少，只剩中部以北、東半部有短暫陣雨，其它地區晴到多雲；周五晚間至周六清晨還會有一波明顯低溫，落在13至16度。
周末兩天水氣更少，降雨較集中在東半部，新竹以北則維持多雲到陰，苗栗以南晴到多雲；周末氣溫方面，中北部、東部白天高溫約20度，中南部高溫約23至26度，不過西半部受輻射冷卻影響，仍有10度或以上日夜溫差發生，民眾要多留意日夜天氣變化。
資料來源：天氣風險 WeatherRisk 臉書
