聖誕節將於12月25日到來，是西方團圓過節的重要節日，雖然是西洋節慶，但在慶祝時仍要注意民俗禁忌，命理專家小孟老師表示，聖誕節「6大禁忌」千萬別犯，包括聖誕樹不放在45度角、聚餐不要13人、不穿黑衣、聖誕燈泡不掛房間、交換禮物不送手套、黃色系商品等。另外，小孟老師亦提供6大開運方法，遵循做法就能在2026年新的開始接好運。
📍聖誕節由來
聖誕節又稱耶誕節，是帶有宗教色彩的西方民俗節日，聖誕節起源眾說紛紜，最常見的說法是基督教為紀念耶穌誕生所設立的節日，但另有一說是認為與古羅馬時期有關，當時人們會在12月底慶祝「農神節」（Saturnalia），紀念農業之神撒圖恩（Saturn），直到公元4世紀，基督教被羅馬皇帝立為國教，農神節習俗與基督教文化融合，演變成現在的聖誕節。
📍聖誕節禁忌
1、聖誕樹不宜放在門打開的45度角財位：因財位是招財的地方，不宜放假樹，建議放在門左邊即可。
2、吃聖誕餐不要剛好13人：在西方13是不吉利數字，因此聚餐不宜剛好13個人。
3、不要穿黑衣：聖誕喜紅忌黑，與中國習俗類似，因為西方會將聖誕當新年，因此紅色能招來強大喜氣，黑色會招來負面運勢。
4、聖誕燈泡不掛房間：聖誕燈泡閃閃發亮不宜放房間，容易招來爛桃花，若掛在大門口可以閃爍前方之路。
5、忌送手套：西方人認為送手套有挑釁與打鬥的意涵，因此交換禮物不宜送手套。
6、忌送黃色系禮物與包裝紙：西方人認為黃色系為不忠誠，也象徵情色，因此交換禮物忌送黃色系列。
📍聖誕節開運方法
1、穿紅色衣物：聖誕節在西方大多穿紅衣帶紅帽，有喜氣的用意，因此平安夜與聖誕節配帶紅色飾品都能招來喜氣。
2、在壁爐旁或床頭放個小襪子：西方相傳聖誕老人會從煙囪滑進，再到床頭或壁爐旁送禮物給小孩，因此在這兩個地方放個襪子，聖誕老人會將禮物放進襪子裡，有著豐收與豐盛的意思。
3、聖誕樹上掛星星：聖誕節擺放聖誕樹裝飾，切記一定要在樹頂上掛上大星星，有明亮照耀前方之路的意涵，也代表新的一年來到，是一切新的開始。
4、可在明亮處放一頭鹿：聖誕節聖誕老人駕著麋鹿與雪橇前來，而麋鹿是冬天抗寒與抵抗寒冬的動物，因此在明亮處放鹿擺飾有抵抗負面運勢的效果。
5、放十字架：平安夜也是耶穌誕生的日子，建議可以在平安夜戴個十字架在身上，並且在入睡前拿起十字架禱告祝自己來年平安順利。
6、平安夜要掃塵：西方某些地區和中國習俗很像，東方在過年前一天會大掃除，西方也會在聖誕節前一天平安夜掃除，目的也是除舊佈新。
資料來源：小孟老師星座塔羅牌之清水孟
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
