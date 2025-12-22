我是廣告 請繼續往下閱讀

一條串聯內陸、首都與港口的跨境鐵路，正式邁出關鍵一步。越南北部老街省19日啟動「老街－河內－海防」鐵路計畫首階段工程，象徵越南北部交通網絡與區域連結戰略進入實質施工階段。本次動工屬於項目第一部分，重點放在沿線車站、站前廣場及相關基礎設施建設。啟動儀式除在老街省主會場舉行外，也同步於鐵路行經的四個省市設置分會場，顯示該計畫在地方層級的重要性與高度動員。根據公開規劃，這條鐵路主幹線全長超過390公里，未來將銜接越南北部多個省份，並延伸對接中國大陸西南地區。其中，新老街站至海防南站區段設計時速可達160公里，河內都會樞紐路段為120公里，其餘路段則為80公里，兼顧長距離運輸與城市運行需求。越南建設部官員在動工場合指出，該鐵路不僅是交通建設工程，更被視為推動沿線區域產業整合的重要骨幹。官方預期，鐵路完工後可形成一條現代化經濟走廊，帶動物流、製造與投資活動，為北部省市創造新的成長動能。中方代表則表示，該項目有助於縮短跨境運輸時間、降低物流成本，並提升供應鏈運作效率。隨著鐵路互聯互通逐步落實，雙邊經貿往來與產業協作的彈性與韌性可望同步提升，對區域經濟循環具長期意義。回顧近年進展，越南國會已於今年初通過相關投資案，中越雙方亦持續就多條標準軌鐵路的可行性研究與規劃交換意見。隨著高層互動與政策對接逐步明朗，這條鐵路未來能否如期串起邊境、首都與海港，也將成為觀察中越區域合作走向的重要指標。