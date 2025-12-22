我是廣告 請繼續往下閱讀

日本首相高市早苗近期一席「台灣有事」論引發中國強烈不滿，卻贏得台灣網友好感。對此，台灣民意基金會今（22）日公布最新民調，結果發現，20歲以上台灣人，，也就是說，台灣人一面倒欣賞高市早苗，對高市早苗印象很好、態度正面，高市早苗魅力正橫掃全台。台灣民意基金會近日詢問民眾：「日本史上第一位女首相高市早苗，上任不到2個月，施政廣受矚目，其中包括『台灣有事，即日本有事』的明確表態，引起中國強烈不滿。一般說來，您欣不欣賞高市早苗這位日本政治人物？」結果發現：27.1%非常欣賞，30.5%還算欣賞，8.3%不太欣賞，7.5%一點也不欣賞，14.8%沒意見，11.8%不知道。換句話說，最新民意顯示，20歲以上台灣人，五成八欣賞高市早苗，一成六不欣賞，二成七沒意見、不知道。也就是說，台灣人一面倒欣賞高市早苗。這項發現傳達一個清楚的訊息：台灣民意基金會也認為，總的來講，剛上任2個月的高市早苗，目前在台灣普受歡迎與支持，原因除了她11／7在日本國會發表有關「台灣有事，即日本有事」的強有力言論外，她在上任前曾訪台，被視為不幸遇刺的日本政治家安倍晉三遺志接班人，給人親切有禮的感覺，台灣人對她並不陌生。該民調為台灣民意基金會2025年12月全國性民調的一部份。本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2025年12月15-17日，共3天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling） ，市話70%，手機30%。有效樣本1077人，市話752人，手機325人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 2.99 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。