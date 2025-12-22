我是廣告 請繼續往下閱讀

▲杜承哲醫師留言。（圖／翻攝Threads）

台北市19日晚間發生重大隨機攻擊事件！27歲嫌犯張文於下班尖峰時段，先後在台北車站與中山商圈一帶投擲煙霧彈，並持刀隨機砍傷路人，最終墜樓身亡。整起事件共造成包含嫌犯在內4人死亡、11人受傷，震驚社會，就有網友在Threads上提問「醫護救治殺人犯時在想什麼？」，對此，第一線醫護人員紛紛挺身表態，強調醫者的職責是救人而非審判，認為病患的善惡不應成為急救與否的考量，直言「殺人也許有動機，但救人不需要理由」，另外醫師杜承哲更在留言中分享，曾經救治弒父兇手的經驗。台北捷運日前發「張文隨機傷人案」震驚社會，在民眾人心惶惶之際，社群平台Threads 上一則關於「醫護救治殺人犯時在想什麼？」的討論，引發熱烈迴響。面對民眾對加害者醫療權利的質疑，網友認為，救活犯罪者是為了讓其接受法律制裁，表示「救活了才是審判的開始」，但更多網友點出醫護專業的初衷「醫治是天職，不應受立場影響」。還有人表示「如果醫生開始扮演法官決定生死，醫療的平等與偉大將不復存在」，強調守住「不論善惡、全力救治」的底線，才是保障全民醫療權的關鍵。面對殺人犯病患，第一線醫護人員更展現了堅定的專業立場，表示「我們的職責是救人，而不是審判」、「以醫生的角色，他們就是病人，沒有什麼不同」、「他的善惡不是我們急救與否的考量」、「殺人也許會有犯案動機，但是救人不需要理由」。醫護人員留言一出，不僅消解了網友的疑惑，更讓廣大民眾對醫護人員守護生命價值的純粹與專業感到由衷敬佩。胸腔外科醫師杜承哲也在該串文下留言，分享先前救治過一名「弒父兇手」的經驗，由於該名患者因糖尿病引發嚴重的膿胸與敗血症，必須由他執刀手術，而弒父真相背後，藏著令人鼻酸的內情，杜承哲表示，這名兇手當年是為了阻止父親性侵姊姊，在反覆嘗試受挫且無計可施下，才選擇了極端手段。面對這段沉重的背景，杜承哲醫師直言「病患的事情與我的醫療無關，我不是來扮演法官或神明的」，他強調「法律歸法律，救人歸救人」，這份專業堅持也呼應了許多醫護的心聲。