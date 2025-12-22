嘉義名店「林聰明沙鍋魚頭」近日爆出食安爭議，有顧客外帶餐點返家食用時，在湯中發現一隻體型完整的大蟑螂，且已吃到一半才察覺，畫面曝光引發網友譁然，事件在社群平台迅速延燒。對此，業者第一時間向顧客致歉，啟動門市與品保調查流程，並表示已全面加強清潔消毒、檢視備料與出餐環節，重新進行員工教育訓練，強調將負起責任，避免類似狀況再發生。
外帶林聰明沙鍋魚頭！她竟在湯內挖出「超大黑色蟑螂」崩潰
一名顧客在社群平台Threads發文指出，日前前往嘉義光華店外帶沙鍋魚頭當晚餐，返家食用時，竟在湯品中撈出一隻體型完整的黑色大蟑螂，當場嚇得直呼：「快吐了！」
從原PO上傳的影片可見，當時餐點已經吃到一半，當她用湯匙翻動鍋中配料時，突然發現異物浮出，仔細一看竟是一隻大蟑螂，身體與腳肢相當清楚，讓人瞬間食慾全失。
貼文曝光後，迅速引發熱烈討論，有人提醒同一時段購買的顧客要注意身體狀況，也有人表示曾在店內或外帶餐點中看到蟑螂，「昨天中午剛好朋友在嘉義吃，順便叫他幫我外帶冷凍的，居然中獎了，都煮好四人份了才發現」、「我在總店內用也有蟑螂，還好是小隻的」。
林聰明沙鍋魚頭道歉了！發聲明：已全面消毒
對此，林聰明沙鍋魚頭隨即在貼文下方留言道歉，並於官方粉專貼出回應，表示對顧客造成不愉快的用餐體驗深感抱歉，已第一時間由門市與品保單位同步啟動內部確認流程，全面檢視原料來源、備料、製程與出餐環節，並主動聯繫當事顧客致歉，請對方協助保留相關異物，以利釐清原因與後續追查。
業者進一步說明，目前嘉義光華店已完成全面環境清潔與消毒作業，並重新檢視門市食安管理流程，未來將加強異物防範與檢查標準，同時針對第一線員工進行再教育訓練，強化食品安全意識，強調會負起應有責任，持續修正改善，避免類似情況再次發生。
資料來源：Threads、林聰明沙鍋魚頭粉專
