▲北市衛生局抽驗「網購醃漬食品」，有5件產品卻依規定標示。（圖／北市衛生局提供）

隨著網路購物普及，消費者購買食品方式趨於多元，透過網路下單並宅配到府已成為常見消費型態。北市衛生局也公布114年度網購醃漬食品的抽驗結果，總計抽驗25件產品，其中5件標示不符規，包括「快車肉乾」販售的H19化核應子檢出甜味劑未標示、momo購物網販售的柚仔果同樣檢出甜味劑外包裝卻未標示。台北市衛生局公布114年度網購醃漬食品抽驗結果，總計抽驗25件產品，包含醃漬蔬菜10件、蜜餞食品6件、醃漬水果1件、脫水蔬果1件、糖漬醃漬果類2件及八仙果5件。但其中5件涉標示不符規定，不合格率20%。北市衛生局表示，針對不符規定產品，已令業者或移請所轄衛生局通知平台下架不得販售，經查產品來源屬外縣市者已移所轄衛生局處辦，屬台北市業者，倘經調查違規屬實，將依法處辦。而不符規定產品包括momo購物網販賣的柚仔果、八仙果（清涼型）檢出甜味劑「蔗糖素」但外包裝成分未標示，函請地方衛生局移請處辦。另外蝦皮購物「梅工坊」、「甜園小舖」同樣因標示不符規定，目前正在行政調查中，已函請網購平台業者下架案內產品，後續依照行政程序辦理。至於「快車肉乾」的H19化核應子檢出甜味劑「蔗糖素」，但外包裝成分未標示，衛生局已函請業者提供陳述，後續將依規定裁處。北市衛生局提醒，醃漬及脫水蔬果與蜜餞食品製造業者使用食品添加物均應符合「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，不過量使用、遵照使用範圍及限制，並重視製作過程、環境衛生及自主管理情形。衛生局呼籲，消費者在網路選購食品時，優先選擇具有信譽的平台與賣家並確認網站有清楚明確的產品資訊，如：有無廠商名稱、電話、地址等完整聯絡資料，切勿購買來源不明產品。建議多食用當季新鮮蔬果，避免食用過多加工食品，並攝取足量水分，以維護健康。