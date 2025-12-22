我是廣告 請繼續往下閱讀

在地緣政治緊張局勢加劇及市場預期美國聯準會（Fed）明年將進一步降息之下，黃金價格繼續走高，今（22）日早盤國際黃金現貨價格每盎司一度衝上4385美元，再創歷史新高價，目前在4380美元盤整，台灣銀行以新台幣計價的黃金存摺同樣創下新天價，每公克賣出價一度來到4468元。若在一年前買入100公克黃金存摺，只要27萬6900元，現在漲到44萬6800元，差價達16萬9900元，年報酬率61.35%。元大投信團隊分析，目前市場4大關鍵因素有利金價表現。第一，雖然美國聯準會點陣圖顯示，官員對未來利率路徑看法差異頗大，但是明年有投票權的票委多數偏鴿，且川普表示下屆主席的核心任務就是降息，故可期待未來利率持續走低。第二，在美國債務持續擴大的情況之下，全球央行「去美元」轉進黃金的動能不斷；第三，相對於美國仍有望持續降息，主要國家降息循環已趨末端，甚至可望啟動升息，利率政策的差異，加上財政赤字持續擴大的壓力，投資人看壞美元後勢；第四，近年來地緣政治風波不斷，黃金的避險需求源源不絕。在這樣的利多環境下，市場也持續看好明年金價，甚至喊到5000美元。台銀研究報告也提到，雖然黃金本身並不產生收益，且在每次市場下跌中未必都能發揮保護作用，但瑞士銀行仍認為在總資產適度配置黃金能夠提升分散效果，並在系統性與地緣政治風險中提供緩衝，隨著政治不確定性與政府債務的升高，預期全球央行與投資人在未來1年對黃金仍有強勁需求。此外，BMO Capital Markets報告也指出，2026年預期金價仍將受到總體經濟因素所支撐，由於利率下降將使得美元走弱，且受地緣政治影響去美元化趨勢逐步加深，預期金價將在2026年上半年觸及高點，預估2026年全年平均金價4550美元。不過，元大投信也提醒，短線飆漲過後市場籌碼凌亂，清洗浮額的過程勢必造成價格波動大增，投資前要注意風險，須嚴守操作紀律，善設停利停損點。