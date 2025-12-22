我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨團立院黨團總召柯建銘日前接受前總統陳水扁專訪時，提到大罷免時期，每週三都會與總統賴清德開會並進行完整報告，各項步驟總統皆知情，而此番話也引發熱議。對此民進黨發言人吳崢今（22）日表示，府院黨每週三有個例行溝通會議，可能提到的是這個，這平台行之有年，是協助執政黨溝通與資訊對齊，至於總召談到互動內容，裡面有些具體細節，「跟實情有一點落差」，強調整個執政黨針對大罷免已經承擔並作出政治責任，因此不避在糾結過去枝微末節事情。柯建銘接受專訪時透露大罷免期間，每週跟總統開會並報告。吳崢表示，府院黨每週三有個例行的溝通會議，總召可能提倒這個，各單位會針對經手業務彙整報告，這平台溝通會議行之有年，協助執政黨溝通與資訊對齊，當然包括國家情勢，討論議題廣泛。吳崢說，也藉由這個機會向國人報告，大罷免過後總統賴清德談話，此外行政院與民進黨部進行人事改組，府院黨執政團隊都針對大罷免情勢做檢討改進與相關政治責任，「因此不必再去糾結過去枝微末節」。吳崢也說，總召柯建銘談到互動，裡面有些具體細節「跟實情有一點落差」，重申整個執政黨針對大罷免做了政治責任與承擔了，要繼續向前看。