台北市19日發生的張文隨機攻擊案餘波未平，嫌犯於北車及中山商圈投擲煙霧彈隨機砍人，釀成 4 死 11 傷慘劇後，社會恐慌持續蔓延，沒想到北捷再度收到驚悚的「炸彈預告」，內容指稱將於今日（22日）下午1 點30分引爆炸彈。對此，台鐵強調已全面加強戒備，針對全台有與捷運系統共構的車站區域全面警備，提高警覺。台鐵指出，稍早經主動與鐵警勤務中心聯繫確認後，已針對與捷運系統共站之台鐵車站（包括松山站、南港站、台北站、板橋站、松竹站、新烏日站、大慶站、新左營站），依據災害事故應變處理須知與通報作業要點，通知上述相關車站，請提高警覺，並與鐵警及地方警察單位加強聯防戒備、車站巡查及危安通報。事實上，自20日起，北捷亦接連傳出異常通報事件，包括三民高中站有人高喊「有槍」、古亭站發生酒醉鬧事糾紛一度影響行車；高鐵謊報炸彈事件，如今這回又傳「炸彈預告訊息」也再度引發民眾對於大眾交通運輸的關注。