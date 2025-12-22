我是廣告 請繼續往下閱讀

台北火車站與捷運中山站19日發生重大社會案件，嫌犯張文丟擲煙霧彈後隨機襲擊路人，自己在警方追捕後墜樓身亡，總共造成4死11傷慘劇，震驚全國。這是繼2014年鄭捷在新北捷運站連續殺人後，又有類似的大眾運輸工具連續殺人案，精神科名醫沈政男比較鄭捷與張文，兩人都取單名，代表父母對兩人都有很高期待，但也可能導致自戀的人格。沈政男說，與11年前鄭捷事件相比，社會反應出現不同。「這次的台北隨機殺人事件，跟十一年前的鄭捷比較起來，我看到的是，不再只是對犯案者咒罵，而是有家屬想要知道犯案動機，甚至有鄰居覺得犯案者其實也很可憐。」沈政男表示，與過往相比，民眾對於事件不再過度政治化，「11年前不會有人把這樣的社會治安案件跟政治做牽扯，這次卻是發生了，還好狀況不嚴重，多數民眾並沒有被那樣凡事政治化的言論所影響。」沈政男分析犯案者家庭與成長背景，指出姓名與家庭社經狀況可能影響心理形成。「為什麼犯案者名字是取兩個字？很簡單，取名字寄託了家長對小孩子的重視與期待，而兩個字的名字比較稀少，就代表希望他成為一個獨特的人。取這樣名字的家庭，通常社經地位不會太低，爸媽的教育背景可能也不錯。」他指出，與鄭捷類似，最近的犯案者求學階段表現正常、無前科，但在志願役期間出現問題，導致心理挫折，「問題就出在，有沒有造成『自戀式傷害』，也就是傷到自尊的最核心、最底層，好像被人踩在腳底下。」沈政男進一步說明，犯案者在事件發生前已與家人和親友疏離，呈現孤立心理，「最近這位犯案者，可怕的是，比鄭捷更決絕，他跟家人斷絕聯絡，也把自己的租屋處燒了，連筆電也燒了，其實就是『一個人對抗世界』的心態。」他指出，施放煙霧彈和縱火行為不僅為迷惑警方，更具有心理學意義，「在煙霧裊裊當中，一方面催眠自己，另外一方面也讓他看不清受害者面貌，下手可以更加兇殘。」沈政男表示，隨機殺人與一般因情仇或財務因素的犯罪不同，「被殺的人都是素昧平生的陌生人」，而隨機殺人的心理動機與「自戀式傷害」密切相關，是理解事件的重要線索。