日本首相高市早苗在11月初發表「台灣有事」相關言論，引發中國強烈不滿，接連祭出外交與政治施壓措施，要日方撤回發言，但日方也沒有屈服跡象，堅決不撤回。近來中國再次要求高市早苗涉台發言，日本防衛大臣小泉進次郎也被問及此事，不過他霸氣回應「沒有撤回的必要」，掀起網友討論讚賞。在高市早苗發表「台灣有事」相關言論後，中國大力反彈，引發中日關係緊張。中國在16日時，再度要求高市早苗撤回關於「台灣若遭侵略，可能構成日本存亡危機，自衛隊或須介入」的相關言論，否則「後果自負」。小泉進次郎19日在記者會上，被《東京新聞》知名記者望月衣塑子提問，指出近來中日關係緊張導火線，正是高市早苗關於「台灣有事」的發言，中國要求刪除或撤回高市早苗的發言，「身為大臣，您是否認為要撤回發言是『極其困難』的？」對此，小泉進次郎表示：「與其說困難，我認為根本沒有撤回的必要。」後續強調這是他的個人看法。這段記者會片段後續被自媒體轉發之後，掀起網友熱烈討論。有網友表示：「簡短一句，鏗鏘有力，令人敬佩！」、「高市首相無懼威逼、恐嚇，頑強不屈，這就是日本首相應有的樣子！」還有人大酸中國「都發幾次最後通牒了，後果是什麼，斷交嗎？有種就斷啦！」