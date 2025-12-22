我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣急診醫學會謹向顏瑞昇醫師與顏均蓉醫師致上誠摯敬意。（圖／截自台灣急診醫學會臉書）

台北車站、中山商圈19日發生隨機殺人案造成嚴重傷亡。而傷者之一的黃小姐因受到2位醫師的協助，也希望可以找到英雄的協助。而北市府也協助尋找為台大醫院的急診醫師顏瑞昇及同樣是醫師的女兒顏均蓉。今（22）日急診醫學會則發文表示，向2位醫師致上誠摯敬意，其行動正是急診醫學專業精神的具體展現。27歲張姓兇嫌於19日傍晚先後在台北車站、中山商圈犯案，除了丟下煙霧彈，甚至拿刀砍人。後續面對警方圍捕下墜樓身亡，造成多人傷亡憾事。傷者之一黃小姐則透露，現場有兩位醫師在場協助檢傷分類與指揮，非常感謝他們，也希望北市府能找到這些無名英雄，親自向他們致謝。隨後，在衛生局的努力下，確定了當時在現場幫忙的醫師為台大醫院醫師父女檔為顏瑞昇及顏均蓉，兩人當時只是路過現場，立刻父女同心發揮「急診魂」挺身而出協助。而身為台大醫院急診醫學部主治醫師的顏瑞昇，提到自己是「急診專科」。醫師說，現場救護人員的包紮止血、急救，以及警方的維安、熱心民眾協助，都有很大幫助，「我和女兒只是用專業盡小小的能力幫忙而已。」台灣急診醫學會則發文表示，近日重大突發暴力事件中，急診醫師第一時間投入救援，展現急診醫學在高度不確定與高風險情境下的即時判斷、檢傷分類與救命處置能力。急診醫學會說，急診醫學是一門以時間壓力、資訊不完整與系統整合為核心的專業，急診醫師須在極短時間內完成風險評估、決定處置優先順序，並確保病人安全銜接後續醫療。而支撐專業行動的，不僅是技術，更是醫者初心的內化——在他人最脆弱的時刻，選擇站在病人身旁，將專業責任與人本關懷付諸行動。台灣急診醫學會謹向顏瑞昇醫師與顏均蓉醫師致上誠摯敬意，其行動正是急診醫學專業精神的具體展現；並向所有在高壓、高風險情境中持續守護生命的急診醫師與醫療人員表達最深敬意，期盼社會持續重視急診醫療體系在公共安全、災難現場與緊急應變中的關鍵角色。同時，急診醫學會祝福所有傷者早日康復，感謝所有投入救援與後續照護的人員。