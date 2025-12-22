我是廣告 請繼續往下閱讀

▲持鐮刀男子走在彰化市民族路上，冷不防拍擊暫停路旁的車子，駕駛嚇到不敢下車。（圖／彰化縣警局提供，2025.12.22）

北捷隨機攻擊事件造成嚴重死傷後，社會瀰漫不安情緒，彰化警方昨晚連續接到3位民眾報案，指彰化市南門市場與永樂街夜市附近馬路旁，有一名男子持鐮刀在路上來回遊蕩、對著過往人車揮舞，警方立即啟動快打部隊趕往現場，將男子制伏，檢察官亦親赴分局進行複訊。事後證實該55歲男子是居無定所的街友，全案依涉《恐嚇公共危險罪》嫌偵辦。受北捷隨機攻擊事件影響，社會大眾對公共空間的安全感到不安，彰化警方昨晚6點半左右連續接到3通報案電話，指彰化市鬧區的永樂街，有一名男子身上散發酒味，雙手各持鐮刀與長螺絲起子，一邊走一邊持刀對過往人車揮舞，還拍擊停在路邊的車輛。由於附近就是知名的夜市與市場，且男子狀似神情恍惚，周遭民眾非常害怕，擔心成為隨機攻擊的目標。警方迅速出動快打部隊趕到現場，這名男子已走到民族路與民權路口一家超商前，男子在優勢警力包圍喝斥下，先將鐮刀丟到路中央，接著被上銬控制、帶回民族派出所，檢察官也親自前往彰化警分局複訊。根據警方初步了解，55歲郭姓街友平日居無定所，他稱在菜市場附近「撿到」長鐮刀與螺絲起子，便帶在身上，並非刻意準備。全案依涉《恐嚇公共危險罪》嫌偵辦。警方呼籲，若在街頭發現可疑人士持有危險物品，務必立即撥打110報案，並遵循「報警、避難、不挑釁」三原則，等待專業警力到場處置，切勿上前理論或圍觀。