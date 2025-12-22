我是廣告 請繼續往下閱讀

美國股市上週五回神走高，由科技股領軍，其中費半指數上漲近3%，帶動台北股市今（22）日開盤上漲290.31點、來到27986.66點，隨後站回28000點關卡，午盤上漲424.71點或1.53%，來到28121.06點。小型股同步走強，櫃買指數開盤上漲0.67點、來到263.31點，午盤上漲3.84點或1.46%，來到266.48點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：力積電、台新新光金、華邦電、南亞科、旺宏；午盤個股成交值排行榜前五名為：南亞科、力積電、台積電、華邦電、台達電。權值股全數走高，權王台積電跳空開高，盤中最高一度來到1470元，午盤上漲35元或2.45%，來到1465元；鴻海以224.5元盤上開出，盤中最高一度來到225.5元，午盤上漲3.5元或1.58%，來到225元；台達電以911元平盤價開出，盤中最高一度來到957元，午盤上漲40元或4.39%，來到951元。今日盤面焦點聚焦在記憶體族群身上，其中南亞科今日出關出量走高，午盤上漲逾4%，華邦電上漲逾3%，旺宏上漲逾5%，此外，繼先前外傳美國儲存大廠SanDisk主動與力積電接觸、評估合作可能後，近期供應鏈消息指出，美光也已低調洽詢力積電，激勵力積電今日股價爆量攻上漲停價40.45元。PCB族群也同步走強，華通、毅嘉攻上漲停板，建榮、旭軟、律勝上漲逾8%，亞電、燿華、富喬上漲逾7%，台燿、台玻上漲逾6%，臻鼎-KY、聯茂、景碩、金像電上漲逾5%。光電族群也有表現，大立光、元晶上漲逾8%，國碩、惠特上漲逾3%，聯合再生、太極上漲逾4%，銘旺科、錸德、一詮、安集、奇偶、瑞軒上漲逾3%。