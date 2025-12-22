我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市火化場年均火化量高達2.5萬具，位居全國第二。為解決高負載帶來的空汙壓力，台中市政府民政局編列逾2.3億元預算，大規模汰換12座火化爐及11套防制設備。民政局長吳世瑋表示，經實測，東海火化場戴奧辛排放量減幅高達95%，今年11月更領先全國導入「AI智慧判煙系統」，透過智慧科技落實空品治標與治本。民政局指出，火化場長期負荷重，設備更新是改善環境的關鍵。根據生管處最新自主檢測數據顯示，東海火化場戴奧辛排放平均值已從更新前的 0.0873 ng-TEQ/Nm³ 驟降至 0.0045 ng-TEQ/Nm³，大幅縮減95%；大甲火化場排放值也從 0.3715 降至 0.113 ng-TEQ/Nm³，減幅達70%。兩處數據均遠低於國家法定標準 0.5 ng-TEQ/Nm³，顯示污染防治成效顯著。生管處長柯宏黛指出，「火化場」全台領先AI判煙異常即示警。今年11月正式啟用的「AI智慧判煙系統」是治理亮點。該系統能24小時即時監控煙囪排放物，一旦偵測到異常煙霧，會立即主動發出警示，讓第一線操作人員能即時調整運作，將異常排放風險降至最低，確保周邊居民健康。民政局強調，目前市府已建立「設備升級、即時監控、定期檢測」三重把關機制。除了每兩年一次的自主檢測外，亦配合環保局不定期抽測，確保治理品質不只是「一時的數據」，而是長期的永續承諾。未來將持續推動殯葬設施現代化，在提供市民莊嚴治喪環境的同時，兼顧環境永續與空品守護，打造低污染、友善且安心的殯葬服務。