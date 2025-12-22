我是廣告 請繼續往下閱讀

台北火車站與捷運中山站19日發生重大社會案件，張姓嫌犯丟擲煙霧彈後隨機襲擊路人，自己在警方追捕後墜樓身亡，總共造成4死11傷慘劇，震驚全國。立法院內政委員會今（22）日針對此案邀請相關部會專題報告，朝野立委關心，俗稱小橘書的《台灣全民安全指引》內容沒有針對類似攻擊指導民眾。內政部長劉世芳允諾，下次更新會放進去，且透露「明年會再出新版」。劉世芳今會前受訪指出，小橘書發放比例各縣市已達86%左右，發送成功率約7成。若各位能把小橘書看清楚，裡面包括緊急避難、有什麼狀況、掃QR code或報案電話等都清楚在裡面，「請大家花一點時間，把小橘書從頭翻閱一遍，如果碰到狀況時，更能冷靜思考如何避難，這是我們最大的一個功能」。民進黨立委蘇巧慧質詢時說，「小橘書」裡沒有面對重大暴力危害事件時的方式，但今年7月行政院國土安全辦公室有出「民眾自我安全防護常識彙編：反暴力重大人為危安事件或恐怖攻擊」，裡面就寫得非常清楚，例如常見手段包括砍殺、縱火、槍擊、挾持、爆炸等，其中砍殺、縱火與該案符合。劉世芳承諾，改版時會再更新內容。國民黨立委張智倫、徐欣瑩於質詢時也談到「小橘書」，認為「小橘書」內容要增進。劉世芳則說，希望藍委能支持編列預算。