士林夜市今天凌晨驚傳亮刀事件！有民眾目擊一名手持開山刀的男子，不斷在夜市周邊徘徊，引發路人恐慌報案。警方獲報後不敢大意，循線逮到這名29歲的謝姓男子，原來，謝男僅因不滿在夜市遭人比中指挑釁，竟憤而返家取刀欲回現場「討公道」，所幸警方及時攔截，全案訊後依違反《社維法》移送法院裁處。民眾在社群平台 Threads 驚魂發文，指出目擊一名男子持大刀在士林夜市周邊徘徊，行徑怪異嚇壞眾人。目擊者語帶恐慌地描述，當時只能邊錄影、邊逃跑，並沿路通知正在收攤的攤商走避，直呼「瘋掉！大家要小心！」儘管當下已見警車巡邏，但驚悚畫面仍讓現場民眾心有餘悸，紛紛提醒彼此保持警覺。警方循線追查，於今日凌晨兩點左右，在社子地區逮捕涉案的29歲謝姓男子。據了解，謝男因不滿在士林夜市遭人比中指，竟憤而返回住處取走網購的開山刀，並持刀重返現場企圖找對方「討公道」。警方強調，儘管謝男並未造成人員傷亡，但在公共場所持械遊蕩的行為，已嚴重衝擊社會安全感並引發大眾不安。士林分局訊後，將謝男依違反《社會秩序維護法》函請士林地方法院裁處，其所持有的開山刀亦遭扣押沒收。警方特別呼籲，近期社會氣氛敏感，民眾切勿攜帶危險物品出入公共場所，以免觸法受罰並危害社會治安。