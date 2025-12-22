我是廣告 請繼續往下閱讀

朝野對峙情勢升高，行政院長卓榮泰宣布不副署《財劃法》修正案，5位大法官此時重啟憲法法庭判決新版《憲訴法》違憲，卻傳出有7位國民黨立委於昨（21）日集體赴中國廈門參加活動，遭指控和北京政府交流「接旨」，以反對軍購特別預算案一事。對此，藍委林思銘嚴正澄清，他不需要接受任何「旨意」，更不會屈服於網軍帶風向，並強調不應該貼標籤與獵巫。林思銘表示，全球各地的台商，無論是在美國、日本，或是在廈門、深圳，都是中華民國的國民，都是辛苦在海外打拚的台灣子弟。執政黨對參加美國、日本等國家的台商活動稱之為「正常交流」，而對於參加廈門台商活動卻動輒以抹紅、扣帽子的方式，這樣的雙標，不只不公正，也完全不合理。「我想反問，台商在全球其他國家努力就比較尊貴？台商在廈門奮鬥就不值得關懷？同樣是在海外努力打拚的台灣人，為什麼政府要用不同的尺度對待？」林思銘指出，此次出席活動，本人是應新竹鄉親，廈門台商協會韓會長之邀，以立委身分前往祝賀與支持。這是對台商的關懷與尊重，無關乎任何政治操作，更不存在任何政治指示。林思銘質疑，執政黨做不到對於台商在廈門打拼的照顧，他們願意承擔責任幫忙；政府給不出的支持，他們願意給予鼓勵。請問，這樣錯在何處？反觀近日，青鳥網軍鋪天蓋地操作輿論分化，不敢正視治安惡化、詐騙集團橫行、社會不安等真實問題，反而選擇以政治抹紅轉移焦點，掩飾執政無能。「對於這些失實指控，我要鄭重強調，我是一位中華民國的立法委員，服務的是全體國民，而不是任何政黨的政治語言。我不需要接受任何『旨意』，更不會屈服於網軍帶風向。」林思銘認為，用台灣人民在海外的血汗與努力換取政治利益的人，才真正該反省；以同理與關懷，向海外打拚的台灣人伸出援手，才是負責任的政治。林思銘直言，海外台商，不分地域、不分顏色、不分政治立場，都是中華民國台灣的一份子，應該給予的，是支持與祝福，而不是貼標籤與獵巫。民主不是雙標、愛台不是選擇性、服務台灣人，更不該分區域。林思銘續指，他的立場一貫且清楚：服務台灣，不分藍綠；支持台商，不問東西；立場不抹紅，監督不退縮；盡責履職，無所畏懼。